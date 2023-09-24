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Мигранты с Беларуси штурмуют границу Польши

24 сентября 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мигранты с Беларуси штурмуют границу Польши
Мигранты на границе с Польшей. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 24 сентября в польском Министерстве обороны сообщили о новом инциденте на границе с Беларусью. Мигранты попытались силовым путем перейти границу. 

Об этом сообщает Минобороны Польши.

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Сообщается, что такие действия, поддерживаемые белорусскими пограничниками, направлены на дестабилизацию ситуации в Польше и создают угрозу безопасности польских граждан. При этом, Польша усилила охрану на границе, что, по словам представителей власти, помогло предотвратить реализацию планов России и Беларуси. 

Стоит отметить, что напряженность на польско-белорусской границе сохраняется с 2021 года из-за увеличения случаев попыток незаконного перехода границы из Беларуси в Польшу.

Напомним, что на пограничников Польши совершили нападение неизвестные лица, одевшиеся в форму пограничных служб Беларуси. Они начали бросать камнями в польских правоохранителей.

Также мы сообщали, что 1 сентября СМИ сообщили о том, что польский вертолет пересек воздушное пространство Беларуси. Однако командование ВС Польши опровергло эту информацию.

 

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