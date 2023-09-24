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Мігранти з Білорусі штурмують кордон Польщі

24 вересня 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мігранти з Білорусі штурмують кордон Польщі
Мігранти на кордоні із Польщею. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 24 вересня, у польському Міністерстві оборони повідомили про новий інцидент на кордоні з Білоруссю. Мігранти спробували силовим шляхом перейти кордон.

Про це повідомляє Міноборони Польщі.

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Повідомляється, що такі дії, які підтримують білоруські прикордонники, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Польщі та створюють загрозу безпеці польських громадян. При цьому Польща посилила охорону на кордоні, що, за словами представників влади, допомогло запобігти реалізації планів Росії та Білорусі.

Слід зазначити, що напруженість на польсько-білоруському кордоні зберігається з 2021 року через збільшення випадків спроб незаконного переходу кордону з Білорусі до Польщі.

Нагадаємо, що на прикордонників Польщі напали невідомі особи, які одягнулися у форму прикордонних служб Білорусі. Вони почали кидати камінням у польських правоохоронців.

Також ми повідомляли, що 1 вересня ЗМІ повідомили про те, що польський гелікоптер перетнув повітряний простір Білорусі. Проте командування ЗС Польщі спростувало цю інформацію.

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