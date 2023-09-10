На польских пограничников напали неизвестные со стороны границы Беларуси

Польские пограничники. Иллюстративное фото: Straż Graniczna

На пограничников Польши совершили нападение неизвестные лица, одевшиеся в форму пограничных служб Беларуси. Они начали бросать камнями в польских правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

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Что известно

Произошло это около 21:00 со стороны границы Беларуси. По словам польских пограничников, на них напали семь человек.

"Люди в форме Беларуси с замаскированными лицами забросали патрульными камнями со стороны белорусской границы. У неизвестных были рогатки и фонарики, которыми они ослепляли польских патрульных", — написали в сообщении.

Есть ли пострадавшие

На место инцидента была направлена специальная машина. К счастью, никто не пострадал.

Со стороны Беларуси не было никаких комментариев относительно такого случая.

Скриншот сообщения

Отметим, 1 сентября СМИ сообщили о том, что польский вертолет пересек воздушное пространство Беларуси. Однако командование ВС Польши опровергло эту информацию.

Напомним, на границе Украины с Беларусью во вторник, 29 августа, около 03:30 сдетонировали мины на железнодорожном мосту. Причиной стал удар молнии.