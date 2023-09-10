Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow На польских пограничников напали неизвестные со стороны границы Беларуси arrow

На польских пограничников напали неизвестные со стороны границы Беларуси

10 сентября 2023 22:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На польских пограничников напали неизвестные со стороны границы Беларуси
Польские пограничники. Иллюстративное фото: Straż Graniczna
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На пограничников Польши совершили нападение неизвестные лица, одевшиеся в форму пограничных служб Беларуси. Они начали бросать камнями в польских правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

Читайте также:

Что известно

Произошло это около 21:00 со стороны границы Беларуси. По словам польских пограничников, на них напали семь человек.

"Люди в форме Беларуси с замаскированными лицами забросали патрульными камнями со стороны белорусской границы. У неизвестных были рогатки и фонарики, которыми они ослепляли польских патрульных", — написали в сообщении.

Есть ли пострадавшие

На место инцидента была направлена специальная машина. К счастью, никто не пострадал.

Со стороны Беларуси не было никаких комментариев относительно такого случая.

Скриншот сообщения

Отметим, 1 сентября СМИ сообщили о том, что польский вертолет пересек воздушное пространство Беларуси. Однако командование ВС Польши опровергло эту информацию.

Напомним, на границе Украины с Беларусью во вторник, 29 августа, около 03:30 сдетонировали мины на железнодорожном мосту. Причиной стал удар молнии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Военный учет женщин: будут ли возвращать медиков из-за границы

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз