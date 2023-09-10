На польських прикордонників напали невідомі зі сторони кордону Білорусі

Польські прикордонники. Ілюстративне фото: Straż Graniczna

На прикордонників Польщі здійснили напад невідомі особи, які одяглися у форму прикордонних служб Білорусі. Вони почали кидати камінням у польських правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.

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Що відомо

Сталося це біля 21:00 з боку кордону Білорусі. За словами польських прикордонників, на них напало семеро людей.

"Особи у формі Білорусі із замаскованими обличчями закидали патрульних камінням з боку білоруського кордону. У невідомих були рогатки та ліхтарики, якими вони засліплювали польських патрульних", — написали у повідомленні.

Чи є постраждалі

На місце інциденту було направлено спеціальну машину. На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі зі сторони Білорусі не було жодних коментарів щодо такого випадку.

Скриншот допису

Зазначимо, 1 вересня ЗМІ повідомили про те, що польський гелікоптер перетнув повітряний простір Білорусі. Однак командування ЗС Польщі спростувало цю інформацію.

Нагадаємо, на кордоні України з Білоруссю у вівторок, 29 серпня, близько 03:30 здетонували міни на залізничному мосту. Причиною став удар блискавки.