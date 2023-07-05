Масштабный пожар: в оккупированной Макеевке горит нефтебаза
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области якобы в результате удара украинских военных загорелась российская нефтебаза. По данным экстренных служб, разлилось горючее, что и поспособствовало фаер-шоу.
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар на нефтебазе в Макеевке
"На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела вспыхнуло пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь перешел на деревья вблизи", — рассказывают российские СМИ.
Отмечается также, что информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что 4 июля на оккупированных территориях Донецка и Макеевки раздались сильные взрывы. В ВСУ сообщили, что был уничтожен состав оккупантов.
Также мы писали, что 2 июля в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел мощный взрыв возле аэродрома. На месте взрыва образовалась большая воронка.
Добавим, что в России вблизи Москвы загорелась военная часть. Причина возгорания пока неизвестна.