Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Масштабный пожар: в оккупированной Макеевке горит нефтебаза arrow

Масштабный пожар: в оккупированной Макеевке горит нефтебаза

5 июля 2023 23:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Масштабный пожар: в оккупированной Макеевке горит нефтебаза
Пожар на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области якобы в результате удара украинских военных загорелась российская нефтебаза. По данным экстренных служб, разлилось горючее, что и поспособствовало фаер-шоу.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Пожар на нефтебазе в Макеевке

"На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела вспыхнуло пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь перешел на деревья вблизи", — рассказывают российские СМИ.

Отмечается также, что информация о пострадавших не поступала.

Пожар на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке. Фото: российские СМИ
Пожар на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке. Фото: российские СМИ

Напомним, что 4 июля на оккупированных территориях Донецка и Макеевки раздались сильные взрывы. В ВСУ сообщили, что был уничтожен состав оккупантов.

Также мы писали, что 2 июля в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел мощный взрыв возле аэродрома. На месте взрыва образовалась большая воронка.

Добавим, что в России вблизи Москвы загорелась военная часть. Причина возгорания пока неизвестна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз