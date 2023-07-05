Масштабный пожар: в оккупированной Макеевке горит нефтебаза

Пожар на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке. Фото: российские СМИ

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области якобы в результате удара украинских военных загорелась российская нефтебаза. По данным экстренных служб, разлилось горючее, что и поспособствовало фаер-шоу.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела вспыхнуло пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь перешел на деревья вблизи", — рассказывают российские СМИ.

Отмечается также, что информация о пострадавших не поступала.

Пожар на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке. Фото: российские СМИ

Пожар на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке. Фото: российские СМИ

Напомним, что 4 июля на оккупированных территориях Донецка и Макеевки раздались сильные взрывы. В ВСУ сообщили, что был уничтожен состав оккупантов.

Также мы писали, что 2 июля в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел мощный взрыв возле аэродрома. На месте взрыва образовалась большая воронка.

Добавим, что в России вблизи Москвы загорелась военная часть. Причина возгорания пока неизвестна.