Масштабна пожежа: в окупованій Макіївці палає нафтобаза

Пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованій Макіївці. Фото: російські ЗМІ

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області нібито внаслідок удару українських військових загорілася російська нафтобаза. За даними екстрених служб, розлилося пальне, що й посприяло фаєршоу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа на нафтобазі в Макіївці

"На нафтобазі в Макіївці через обстріл спалахнуло п'ять місткостей з паливом, стався розлив. Вогонь перейшов на дерева поблизу", — розповідають російські ЗМІ.

Зазначається також, що інформація про постраждалих не надходила.

Пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованій Макіївці. Фото: російські ЗМІ

Пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованій Макіївці. Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що 4 липня на окупованих територіях Донецька та Макіївки пролунали сильні вибухи. У ЗСУ повідомили, що було знищено склад окупантів.

Також ми писали, що 2 липня в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю стався потужний вибух біля аеродрому. На місці вибуху утворилася велика вирва.

Додамо, що в Росії поблизу Москви загорілася військова частина. Причина загоряння наразі невідома.