Масштабна пожежа: в окупованій Макіївці палає нафтобаза
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області нібито внаслідок удару українських військових загорілася російська нафтобаза. За даними екстрених служб, розлилося пальне, що й посприяло фаєршоу.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа на нафтобазі в Макіївці
"На нафтобазі в Макіївці через обстріл спалахнуло п'ять місткостей з паливом, стався розлив. Вогонь перейшов на дерева поблизу", — розповідають російські ЗМІ.
Зазначається також, що інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, що 4 липня на окупованих територіях Донецька та Макіївки пролунали сильні вибухи. У ЗСУ повідомили, що було знищено склад окупантів.
Також ми писали, що 2 липня в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю стався потужний вибух біля аеродрому. На місці вибуху утворилася велика вирва.
Додамо, що в Росії поблизу Москви загорілася військова частина. Причина загоряння наразі невідома.