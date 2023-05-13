Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Масштабная авиакатастрофа в РФ: Z-патриоты подняли крик в сети arrow

Масштабная авиакатастрофа в РФ: Z-патриоты подняли крик в сети

13 мая 2023 17:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Масштабная авиакатастрофа в РФ: Z-патриоты подняли крик в сети
В России 13 мая произошла авиакатастрофа. Фото: росСМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Брянской области РФ сегодня произошла авиакатастрофа. Официально подтверждено падение вертолета Ми-8, однако в сети распространяется информация, что потерпеть крах сразу четыре летательных аппарата — истребитель Су-34, штурмовик Су-25 и два вертолета россиян.

Информация о масштабах авиакатастрофы, а также вероятность того, что летательные аппараты были сбиты российским ПВО, повлекла за собой волну истерических сообщений на Telegram-каналах так называемых военкоров и Z-патриотов.

Читайте также:

Что произошло

По официальным данным, известно только об одном вертолете, который разбился в районе города Клинцы в Брянской области. Губернатор региона заявил, что в результате падения вертолета пострадала женщина и возник пожар.

Однако в сети появилась информация о том, что в Брянской области упал еще один вертолет. Он якобы приземлился в районе города Стародуб.

Также сообщается, что истребитель Су-34, также разбившийся в Брянской области, упал недалеко от украинской границы. Обстоятельства крушения выясняются. Разбившийся в Брянской области экипаж Су-34 не смог катапультироваться. Пилот и штурман погибли.

Также в Telegram-каналах россияне сообщают, что уничтожен еще и штурмовой самолет Су-25.

Какие причины: версии россиян

По предположениям российских Telegram-каналов, авиация выполняла какую-то задачу в составе группы и пилоты не справились с управлением.

Также россияне предполагают, что технику сбили из "засады" украинские силы ПВО, якобы стрелявшие из пограничной зоны.

Некоторые пропагандисты также "разгоняют зраду", что ВСУ располагали информацией о маршруте и времени вылета российской авиационной группы.

Что пишут Z-патриоты

Реакция русских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция русских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция русских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция русских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция русских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция русских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция русских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram
Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram

Напомним, 11 мая российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, развели истерику в сети. Они заявили о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, говорили даже об угрозе для Белгорода.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас