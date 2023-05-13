Масштабная авиакатастрофа в РФ: Z-патриоты подняли крик в сети

В России 13 мая произошла авиакатастрофа. Фото: росСМИ

В Брянской области РФ сегодня произошла авиакатастрофа. Официально подтверждено падение вертолета Ми-8, однако в сети распространяется информация, что потерпеть крах сразу четыре летательных аппарата — истребитель Су-34, штурмовик Су-25 и два вертолета россиян.

Информация о масштабах авиакатастрофы, а также вероятность того, что летательные аппараты были сбиты российским ПВО, повлекла за собой волну истерических сообщений на Telegram-каналах так называемых военкоров и Z-патриотов.

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Что произошло

По официальным данным, известно только об одном вертолете, который разбился в районе города Клинцы в Брянской области. Губернатор региона заявил, что в результате падения вертолета пострадала женщина и возник пожар.

Однако в сети появилась информация о том, что в Брянской области упал еще один вертолет. Он якобы приземлился в районе города Стародуб.

Также сообщается, что истребитель Су-34, также разбившийся в Брянской области, упал недалеко от украинской границы. Обстоятельства крушения выясняются. Разбившийся в Брянской области экипаж Су-34 не смог катапультироваться. Пилот и штурман погибли.

Также в Telegram-каналах россияне сообщают, что уничтожен еще и штурмовой самолет Су-25.

Какие причины: версии россиян

По предположениям российских Telegram-каналов, авиация выполняла какую-то задачу в составе группы и пилоты не справились с управлением.

Также россияне предполагают, что технику сбили из "засады" украинские силы ПВО, якобы стрелявшие из пограничной зоны.

Некоторые пропагандисты также "разгоняют зраду", что ВСУ располагали информацией о маршруте и времени вылета российской авиационной группы.

Что пишут Z-патриоты

Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram

Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram

Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram

Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram

Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram

Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram

Реакция российских пропагандистов на авиакатастрофу в Брянской области. Фото: Telegram

Напомним, 11 мая российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, развели истерику в сети. Они заявили о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, говорили даже об угрозе для Белгорода.