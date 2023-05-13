Падіння вертольота в Брянській області: усі деталі авіакатастрофи
Російські ЗМІ повідомляють про падіння російського вертольота. Як зазначається, перед падінням, він довго кружляв над місто Клинці. Після чого впав у приватному секторі.
Про це пишуть у російських медіа.
Деталі інциденту
Падіння вертольота підтверджують і в екстрених службах Брянської області. У небі здіймається чорний дим.
У мережі також публікують і кадри вибуху самого апарату.
У російських ЗМІ є інформація і про падіння літака, однак поки офіційно не підтверджена.
"У Брянській області розшукують диверсантів, які можуть бути причетні до падіння гелікоптера Мі-8 та літака Су-34. У регіоні запроваджено план "Перехоплення". За версією слідства, вертоліт і літак могли бути збиті з території Росії", — йдеться в повідомленні.
Постраждалі
Як повідомляється, 51-річна жінка постраждала внаслідок падіння вертольота. В її тіло потрапили уламки апарату, внаслідок чого жінка отримала опіки.
Її доставлено в лікарню.
"Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у Стародубському районі Брянської області. Йдеться про ще один Су-34. Раніше стало відомо про гелікоптер Мі-8 і літак Су-34", — пишуть у росЗМІ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у вибухах у Брянській та Бєлгородській областях росіяни знову звинуватили ЗСУ. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджував, що БпЛА атакував адмінбудівлю в місті Стародуб.