Падіння вертольота в Брянській області: усі деталі авіакатастрофи

Російські ЗМІ повідомляють, що у Брянський області розбився літак СУ-34. Фото: скріншот з відео

Російські ЗМІ повідомляють про падіння російського вертольота. Як зазначається, перед падінням, він довго кружляв над місто Клинці. Після чого впав у приватному секторі.

Про це пишуть у російських медіа.

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Деталі інциденту

Падіння вертольота підтверджують і в екстрених службах Брянської області. У небі здіймається чорний дим.

У мережі також публікують і кадри вибуху самого апарату.

У російських ЗМІ є інформація і про падіння літака, однак поки офіційно не підтверджена.

"У Брянській області розшукують диверсантів, які можуть бути причетні до падіння гелікоптера Мі-8 та літака Су-34. У регіоні запроваджено план "Перехоплення". За версією слідства, вертоліт і літак могли бути збиті з території Росії", — йдеться в повідомленні.

Постраждалі

Як повідомляється, 51-річна жінка постраждала внаслідок падіння вертольота. В її тіло потрапили уламки апарату, внаслідок чого жінка отримала опіки.

Її доставлено в лікарню.

"Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у Стародубському районі Брянської області. Йдеться про ще один Су-34. Раніше стало відомо про гелікоптер Мі-8 і літак Су-34", — пишуть у росЗМІ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вибухах у Брянській та Бєлгородській областях росіяни знову звинуватили ЗСУ. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджував, що БпЛА атакував адмінбудівлю в місті Стародуб.