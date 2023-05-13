Падение вертолета в Брянской области: все детали авиакатастрофы

Российские СМИ сообщают, что в Брянской области разбился самолет СУ-34. Фото: скриншот с видео

Российские СМИ сообщают о падении российского вертолета. Как отмечается, перед падением он долго кружил над городом Клинцы. После чего упал в частном секторе.

Об этом пишут в российских медиа.

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Детали инцидента

Падение вертолета подтверждают и в экстренных службах Брянской области. В небе взвивается черный дым.

В сети также публикуют кадры взрыва самого аппарата.

У российских СМИ есть информация и о падении самолета, однако пока официально не подтверждена.

"В Брянской области разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и самолета Су-34. В регионе введен план "Перехват". По версии следствия, вертолет и самолет могли быть сбиты с территории России", — говорится в сообщении .

Пострадавшие

Как сообщается, 51-летняя женщина пострадала в результате падения вертолета. В ее тело попали обломки аппарата, в результате чего женщина получила ожоги.

Она доставлена в больницу.

"Спецслужбы проверяют информацию об еще одном самолете, который упал в Стародубском районе Брянской области. Речь идет о еще одном Су-34. Ранее стало известно о вертолете Ми-8 и самолете Су-34", — пишут в росСМИ.

Напомним, ранее мы писали, что во взрывах в Брянской и Белгородской областях россияне снова обвинили ВСУ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждал, что БПЛА атаковал админздание в городе Стародуб.