Масштабна авіакатастрофа у РФ: Z-патріоти здійняли ґвалт у мережі

У Росії 13 травня сталася авіакатастрофа. Фото: росЗМІ

У Брянській області РФ сьогодні сталася авіакатастрофа. Офіційно підтверджено падіння гелікоптера Мі-8, однак у мережі шириться інформація, що зазнати краху одразу чотири літальні апарати – винищувач Су-34, штурмовик Су-25 і два вертольоти росіян.

Інформація про масштаби авіакатастрофи, а також імовірність того, що вони літальні апарати були збиті російською ППО, спричинила хвилю істеричних дописів на Telegram-каналах так званих воєнкорів та Z-патріотів.

Читайте також:

Що сталося

За офіційними даними, відомо тільки про один вертоліт, який розбився в районі міста Клинці у Брянській області. Губернатор регіону заявив, що внаслідок падіння гелікоптера постраждала жінка та виникла пожежа.

Однак у мережі з'явилася інформація, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Він нібито "приземлився" у районі міста Стародуб.

Також повідомляється, що винищувач Су-34, який також розбився у Брянській області, впав недалеко від українського кордону. Обставини катастрофи з'ясовуються. Екіпаж Су-34, який розбився у Брянській області, не зміг катапультуватися. Пілот та штурман загинули.

Також у Telegram-каналах росіяни повідомляють, що знищено ще й штурмовий літак Су-25.

Які причини: версії росіян

За припущеннями російських Telegram-каналів, авіація виконувала якесь завдання в складі групи і пілоти не впоралися з керуванням.

Також росіяни припускають, що техніку збили із "засідки" українські сили ППО, які нібито стріляли з прикордонної зони.

Деякі пропагандисти також "розганяють зраду", що ЗСУ мали інформацію про маршрут і час вильоту російської авіаційної групи.

Що пишуть Z-патріоти

Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram

Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram

Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram

Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram

Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram

Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram

Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram

Нагадаємо, 11 травня російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, розвели істерику в у мережі. Вони заявили про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, говорили навіть про загрозу для Бєлгорода.