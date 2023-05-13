Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Масштабна авіакатастрофа у РФ: Z-патріоти здійняли ґвалт у мережі arrow

Масштабна авіакатастрофа у РФ: Z-патріоти здійняли ґвалт у мережі

13 травня 2023 17:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Масштабна авіакатастрофа у РФ: Z-патріоти здійняли ґвалт у мережі
У Росії 13 травня сталася авіакатастрофа. Фото: росЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Брянській області РФ сьогодні сталася авіакатастрофа. Офіційно підтверджено падіння гелікоптера Мі-8, однак у мережі шириться інформація, що зазнати краху одразу чотири літальні апарати – винищувач Су-34, штурмовик Су-25 і два вертольоти росіян. 

Інформація про масштаби авіакатастрофи, а також імовірність того, що вони літальні апарати були збиті російською ППО, спричинила хвилю істеричних дописів на Telegram-каналах так званих воєнкорів та Z-патріотів. 

Читайте також:

Що сталося 

За офіційними даними, відомо тільки про один вертоліт, який розбився в районі міста Клинці у Брянській області. Губернатор регіону заявив, що внаслідок падіння гелікоптера постраждала жінка та виникла пожежа. 

Однак у мережі з'явилася інформація, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Він нібито "приземлився" у районі міста Стародуб.

Також повідомляється, що винищувач Су-34, який також розбився у Брянській області, впав недалеко від українського кордону. Обставини катастрофи з'ясовуються. Екіпаж Су-34, який розбився у Брянській області, не зміг катапультуватися. Пілот та штурман загинули.

Також у Telegram-каналах росіяни повідомляють, що знищено ще й штурмовий літак Су-25. 

Які причини: версії росіян

За припущеннями російських Telegram-каналів, авіація виконувала якесь завдання в складі групи і пілоти не впоралися з керуванням. 

Також росіяни припускають, що техніку збили із "засідки" українські сили ППО, які нібито стріляли з прикордонної зони. 

Деякі пропагандисти також "розганяють зраду", що ЗСУ мали інформацію про маршрут і час вильоту російської авіаційної групи.

Що пишуть Z-патріоти

Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram
Реакція російських пропагандистів на авіакатастрофу у Брянській області. Фото: Telegram

Нагадаємо, 11 травня російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, розвели істерику в у мережі. Вони заявили про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, говорили навіть про загрозу для Бєлгорода. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB