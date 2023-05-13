Масштабна авіакатастрофа у РФ: Z-патріоти здійняли ґвалт у мережі
У Брянській області РФ сьогодні сталася авіакатастрофа. Офіційно підтверджено падіння гелікоптера Мі-8, однак у мережі шириться інформація, що зазнати краху одразу чотири літальні апарати – винищувач Су-34, штурмовик Су-25 і два вертольоти росіян.
Інформація про масштаби авіакатастрофи, а також імовірність того, що вони літальні апарати були збиті російською ППО, спричинила хвилю істеричних дописів на Telegram-каналах так званих воєнкорів та Z-патріотів.
Що сталося
За офіційними даними, відомо тільки про один вертоліт, який розбився в районі міста Клинці у Брянській області. Губернатор регіону заявив, що внаслідок падіння гелікоптера постраждала жінка та виникла пожежа.
Однак у мережі з'явилася інформація, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Він нібито "приземлився" у районі міста Стародуб.
Також повідомляється, що винищувач Су-34, який також розбився у Брянській області, впав недалеко від українського кордону. Обставини катастрофи з'ясовуються. Екіпаж Су-34, який розбився у Брянській області, не зміг катапультуватися. Пілот та штурман загинули.
Також у Telegram-каналах росіяни повідомляють, що знищено ще й штурмовий літак Су-25.
Які причини: версії росіян
За припущеннями російських Telegram-каналів, авіація виконувала якесь завдання в складі групи і пілоти не впоралися з керуванням.
Також росіяни припускають, що техніку збили із "засідки" українські сили ППО, які нібито стріляли з прикордонної зони.
Деякі пропагандисти також "розганяють зраду", що ЗСУ мали інформацію про маршрут і час вильоту російської авіаційної групи.
Що пишуть Z-патріоти
Нагадаємо, 11 травня російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, розвели істерику в у мережі. Вони заявили про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, говорили навіть про загрозу для Бєлгорода.