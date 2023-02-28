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Почти страйк: в Тернополе пьяный водитель протаранил шесть автомобилей во дворе

28 февраля 2023 21:27
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Алкоголь и руль несовместимы — в Тернополе пьяный водитель протаранил шесть автомобилей во дворе
Последствия автотрощы в Тернополе
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 27 февраля, в Тернополе нетрезвый водитель повредил шесть припаркованных автомобилей. Прибор зафиксировал 1,38 промилле алкоголя в крови водителя.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Тернопольской области.

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Известно, что на спец линию 102 обратились жители одной из многоэтажек на улице Петра Батькивского и сообщили, что сразу же понял.

"Инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу, где обнаружили едва держащегося на ногах водителя автомобиля Citroen и разбитые автомобили. Водитель не пострадал, но имел явные признаки алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Стражи порядка предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения на месте с помощью алкотеста Драгер, на что последний согласился. Результат осмотра оказался положительным, прибор зафиксировал 1,38 промилле алкоголя в крови водителя.

На водителя патрульные составили соответствующие админматериалы и изъяли водительские права. Решение по делу будет принимать суд.

Напомним, 17 февраля, недалеко от Львова произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии травмированы семь человек, в том числе трое детей.

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