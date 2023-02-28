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Майже страйк: у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі

28 лютого 2023 21:27
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Алкоголь та кермо несумісні — у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі
Наслідки автотрощі у Тернополі
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 27 лютого, у Тернополі нетверезий водій пошкодив шість припаркованих авто. Прилад зафіксував 1,38 проміле алкоголю в крові водія.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Тернопільської області

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Відомо, що на cпeцлiнiю 102 звepнулиcя мeшкaнцi oднoї з бaгaтoпoвepхiвoк нa вулицi Пeтpa Бaтькiвcькoгo тa пoвiдoмили, щo нeтвepeзий вoдiй пoшкoдив 6 пpипapкoвaних aвтoмoбiлiв.

"Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де виявили водія автомобіля Citroen, який ледь тримався на ногах, та розтрощені автівки. Водій не постраждав, але мав явні ознаки алкогольного сп'яніння", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,38 проміле алкоголю в крові водія.

На водія патрульні склали відповідні адмінматеріали та вилучили посвідчення водія. Рішення по справі прийматиме суд.

Нагадаємо, 17 лютого, неподалік Львова сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії травмовано семеро осіб, у тому числі троє дітей. 

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