Алкоголь та кермо несумісні — у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі

Наслідки автотрощі у Тернополі

У понеділок, 27 лютого, у Тернополі нетверезий водій пошкодив шість припаркованих авто. Прилад зафіксував 1,38 проміле алкоголю в крові водія.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Тернопільської області.

Автотроща в Тернополі

Відомо, що на cпeцлiнiю 102 звepнулиcя мeшкaнцi oднoї з бaгaтoпoвepхiвoк нa вулицi Пeтpa Бaтькiвcькoгo тa пoвiдoмили, щo нeтвepeзий вoдiй пoшкoдив 6 пpипapкoвaних aвтoмoбiлiв.

"Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де виявили водія автомобіля Citroen, який ледь тримався на ногах, та розтрощені автівки. Водій не постраждав, але мав явні ознаки алкогольного сп'яніння", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,38 проміле алкоголю в крові водія.

На водія патрульні склали відповідні адмінматеріали та вилучили посвідчення водія. Рішення по справі прийматиме суд.

Нагадаємо, 17 лютого, неподалік Львова сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії травмовано семеро осіб, у тому числі троє дітей.