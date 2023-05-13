Кулеба рассказал, о чем говорил с главами МИД в Стокгольме
В субботу, 13 мая, Дмитрий Кулеба написал в своих соцсетях, что он будет на встрече ЕС-27 в Стокгольме. Он провел беседу с министрами иностранных дел Швеции и Евросоюза.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице Twitter.
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Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня, 13 мая, встретился с представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, где поднял два ключевых вопроса:
- артиллерийские боеприпасы большой дальности
- кратковременное открытие переговоров о вступлении в ЕС
В Стокгольме состоится в ЕС 27 Министерства иностранных дел посещают @JosepBorrellF 's и @TobiasBillstrom 's invitation.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023
И brought вверх две креативные исследования: long-range artillery ammunition and short-range open of EU accession talks.
We are making progress on both. pic.twitter.com/q3EuM7veQd
"Мы также освещали Формулу мира, F-16 для Украины, Специальный трибунал, новые пакеты военной помощи, привлечение других регионов и разминирование. Открытая и дружеская дискуссия, которая должна быть между государствами-членами и будущим членом. Движение к конкретным шагам по всем вопросам", — написал министр иностранных дел Украины.
Вони також охоплювали значок формулы, F-16s для Украины, специальной полиции, новых муниципальных идеальных пакетов, разрешения других регионов, и меньшие clearing. An open and friendly discussion as it should be between member states and a future member. Moving toward concrete steps on all issues. pic.twitter.com/ppWK1OVM3N— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023
Напомним, что сегодня, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.