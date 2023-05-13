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Кулеба рассказал, о чем говорил с главами МИД в Стокгольме

13 мая 2023 15:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Кулеба рассказал, о чем говорил с главами МИД в Стокгольме
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Евросоюза. Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В субботу, 13 мая, Дмитрий Кулеба написал в своих соцсетях, что он будет на встрече ЕС-27 в Стокгольме. Он провел беседу с министрами иностранных дел Швеции и Евросоюза.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице Twitter.

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Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня, 13 мая, встретился с представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, где поднял два ключевых вопроса:

  • артиллерийские боеприпасы большой дальности
  • кратковременное открытие переговоров о вступлении в ЕС

"Мы также освещали Формулу мира, F-16 для Украины, Специальный трибунал, новые пакеты военной помощи, привлечение других регионов и разминирование. Открытая и дружеская дискуссия, которая должна быть между государствами-членами и будущим членом. Движение к конкретным шагам по всем вопросам", — написал министр иностранных дел Украины.

Напомним, что сегодня, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.

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