Кулеба рассказал, о чем говорил с главами МИД в Стокгольме

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Евросоюза. Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter

В субботу, 13 мая, Дмитрий Кулеба написал в своих соцсетях, что он будет на встрече ЕС-27 в Стокгольме. Он провел беседу с министрами иностранных дел Швеции и Евросоюза.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице Twitter.

Читайте также:

Темы обсуждения

Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня, 13 мая, встретился с представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, где поднял два ключевых вопроса:

артиллерийские боеприпасы большой дальности

кратковременное открытие переговоров о вступлении в ЕС

В Стокгольме состоится в ЕС 27 Министерства иностранных дел посещают @JosepBorrellF 's и @TobiasBillstrom 's invitation.



И brought вверх две креативные исследования: long-range artillery ammunition and short-range open of EU accession talks.



We are making progress on both. pic.twitter.com/q3EuM7veQd — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023

"Мы также освещали Формулу мира, F-16 для Украины, Специальный трибунал, новые пакеты военной помощи, привлечение других регионов и разминирование. Открытая и дружеская дискуссия, которая должна быть между государствами-членами и будущим членом. Движение к конкретным шагам по всем вопросам", — написал министр иностранных дел Украины.

Вони також охоплювали значок формулы, F-16s для Украины, специальной полиции, новых муниципальных идеальных пакетов, разрешения других регионов, и меньшие clearing. An open and friendly discussion as it should be between member states and a future member. Moving toward concrete steps on all issues. pic.twitter.com/ppWK1OVM3N — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023

Напомним, что сегодня, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.