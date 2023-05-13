Кулеба розповів, про що говорив з головами МЗС у Стокгольмі
У суботу, 13 травня, Дмитро Кулеба написав у своїх соцмережах, що він буде на зустрічі ЄС-27 у Стокгольмі. Він провів розмову з міністрами закордонних справ Швеції та Євросоюзу.
Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці Twitter.
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Дмитро Кулеба повідомив, що сьогодні, 13 травня, зустрівся з представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррельом та міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Біллстрьомом, де підняв два ключових питання:
- артилерійські боєприпаси великої дальності
- короткочасне відкриття переговорів про вступ до ЄС
In Stockholm to take part in EU 27 Foreign Ministers meeting upon @JosepBorrellF’s and @TobiasBillstrom’s invitation.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023
I brought up two crucial issues: long-range artillery ammunition and short-range opening of EU accession talks.
We are making progress on both. pic.twitter.com/q3EuM7veQd
"Ми також висвітлювали Формулу миру, F-16 для України, Спеціальний трибунал, нові пакети військової допомоги, залучення інших регіонів і розмінування. Відкрита та дружня дискусія, яка має бути між державами-членами та майбутнім членом. Рух до конкретних кроків з усіх питань", — написав міністр закордонних справ України.
We also covered the Peace Formula, F-16s for Ukraine, the Special Tribunal, new military aid packages, engaging other regions, and mine clearing. An open and friendly discussion as it should be between member states and a future member. Moving toward concrete steps on all issues. pic.twitter.com/ppWK1OVM3N— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023
Нагадаємо, що сьогодні, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.