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Кулеба розповів, про що говорив з головами МЗС у Стокгольмі

13 травня 2023 15:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Кулеба розповів, про що говорив з головами МЗС у Стокгольмі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з міністрами закордонних справ Швеції та Євросоюзу. Фото: Дмитро Кулеба/Twitter
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У суботу, 13 травня, Дмитро Кулеба написав у своїх соцмережах, що він буде на зустрічі ЄС-27 у Стокгольмі. Він провів розмову з міністрами закордонних справ Швеції та Євросоюзу.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці Twitter.

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Дмитро Кулеба повідомив, що сьогодні, 13 травня, зустрівся з представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррельом та міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Біллстрьомом, де підняв два ключових питання:

  • артилерійські боєприпаси великої дальності
  • короткочасне відкриття переговорів про вступ до ЄС

"Ми також висвітлювали Формулу миру, F-16 для України, Спеціальний трибунал, нові пакети військової допомоги, залучення інших регіонів і розмінування. Відкрита та дружня дискусія, яка має бути між державами-членами та майбутнім членом. Рух до конкретних кроків з усіх питань", — написав міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.

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