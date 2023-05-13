Кулеба розповів, про що говорив з головами МЗС у Стокгольмі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з міністрами закордонних справ Швеції та Євросоюзу. Фото: Дмитро Кулеба/Twitter

У суботу, 13 травня, Дмитро Кулеба написав у своїх соцмережах, що він буде на зустрічі ЄС-27 у Стокгольмі. Він провів розмову з міністрами закордонних справ Швеції та Євросоюзу.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці Twitter.

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Дмитро Кулеба повідомив, що сьогодні, 13 травня, зустрівся з представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррельом та міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Біллстрьомом, де підняв два ключових питання:

артилерійські боєприпаси великої дальності

короткочасне відкриття переговорів про вступ до ЄС

In Stockholm to take part in EU 27 Foreign Ministers meeting upon @JosepBorrellF’s and @TobiasBillstrom’s invitation.



I brought up two crucial issues: long-range artillery ammunition and short-range opening of EU accession talks.



We are making progress on both. pic.twitter.com/q3EuM7veQd — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023

"Ми також висвітлювали Формулу миру, F-16 для України, Спеціальний трибунал, нові пакети військової допомоги, залучення інших регіонів і розмінування. Відкрита та дружня дискусія, яка має бути між державами-членами та майбутнім членом. Рух до конкретних кроків з усіх питань", — написав міністр закордонних справ України.

We also covered the Peace Formula, F-16s for Ukraine, the Special Tribunal, new military aid packages, engaging other regions, and mine clearing. An open and friendly discussion as it should be between member states and a future member. Moving toward concrete steps on all issues. pic.twitter.com/ppWK1OVM3N — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023

Нагадаємо, що сьогодні, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.