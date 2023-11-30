Китайские больницы переполнены больными загадочной пневмонией

Больные пневмонией жители Китая. Фото: DW

В Китае вспышка пневмонии и недиагностированных респираторных заболеваний среди детей. Детские больницы во многих городах, в частности в Пекине, переполнены.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что эта вспышка возникла в основном в столице, Пекине, но также в северо-восточной провинции Ляонин и других районах Китая. Больницы этих городов переполнены. Пациентам приходится стоять в очереди по два часа, все они находятся в отделении неотложной помощи, а общих амбулаторий нет.

У госпитализированных нет никаких симптомов, они не кашляют. Просто наблюдается высокая температура, у многих развиваются узелки в легких. Детям ставят капельницы.

Действия Китая по предотвращению распространения вируса

В школах начинают отменять занятия. Заражаются также учителя. На этом фоне распространяются слухи, что началась новая эпидемия типа коронавируса, хотя власти об этом пока не говорят.

Всемирная организация здравоохранения призвала население Китая принять "меры по снижению риска" и запросила у Пекина подробную информацию о росте количества заболеваний.

Увеличение количества клиник в Китае

Власти Китая приказали увеличить количество клиник в городах, чтобы справиться со всплеском респираторных заболеваний в стране.

"Нужно приложить усилия, чтобы увеличить количество соответствующих клиник и лечебных зон, должным образом продлить часы обслуживания и укрепить гарантии поставок лекарств", — заявил на пресс-конференции спикер Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фен.

Ми отметил, что резкий рост острых респираторных заболеваний связан с одновременной циркуляцией нескольких видов возбудителей, особенно гриппа.

Напомним, в последнее время в Нидерландах наблюдается тревожное увеличение случаев заболевания пневмонией среди детей. Это повышение заболеваемости подобно тому, что было замечено в Китае, где люди уже дезинфицируют улицы и дома.

В Китае длинные очереди в педиатрических больницах, есть обеспокоенность среди родителей, а врачи говорят, что волна заболеваемости серьезнее, чем в предыдущие годы.