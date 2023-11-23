У Китаї зафіксували спалах нової хвороби — до чого готуватися

Люди в Китаї. Фото: REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

У Китаї зафіксували різке зростання респіраторних захворювань та пневмонії серед дітей. Провідні вчені закликали до обережності через ризик нової пандемії. Всесвітня організація охорони здоров'я запросила у Китаю додаткову інформацію щодо захворюваності.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ми повинні бути обережними. Нам дійсно потрібно більше інформації, особливо діагностичної", — сказала Маріон Купманс, голландський вірусолог, яка консультувала ВООЗ щодо COVID-19.

Занепокоєння на міжнародному рівні вперше викликало попередження, опубліковане у вівторок службою моніторингу ProMED, що входить до складу Міжнародного товариства інфекційних хвороб. У ньому містився заклик надати більше інформації про "недіагностовану пневмонію — Китай (Пекін, Ляонін)".

Стандартне формулювання попередження повторює перше в історії повідомлення про COVID-19, надіслане 30 грудня 2019 року:

"Недіагностована пневмонія – Китай (Хубей)".

Жінка в масці в Китаї. Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Вчені заявили, що схожість цих двох повідомлень викликала поки що необґрунтовані побоювання, що сплеск захворюваності може бути викликаний іншим новим патогеном, який може спричинити пандемію. За їхніми словами, більш вірогідним є зростання інших поширених респіраторних інфекцій, таких як грип, як це спостерігалося в багатьох частинах світу після скасування карантинних обмежень через COVID. Це також може свідчити про відродження самого коронавірусу.

Reuters зазначає, що ВООЗ завжди запитує інформацію у країн, коли повідомляється про недіагностовані або невідомі захворювання. Однак вона не завжди публікує пресреліз про це, як це було в середу.

Люди в захисних костюмах. Фото: Zuma

"Я не збираюся натискати кнопку паніки щодо пандемії на основі того, що ми знаємо на даний момент, але я буду дуже зацікавлений побачити відповідь ВООЗ із Китаю та оцінку ВООЗ після цього", — сказав Браян МакКлоскі, експерт з питань громадського здоров'я, який також консультував ВООЗ щодо пандемії.

Китай має 24 години, щоб відповісти ВООЗ відповідно до правил.

The New York Times пише, що у Китаї довгі черги в педіатричних лікарнях, є стурбованість серед батьків, а лікарі кажуть, що хвиля захворюваності серйозніша, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, ситуація зі спалахом гепатиту А на Вінниччині залишається стабільною. Однак епідеміологи попереджають, що існують ризики другої хвилі захворюваності.

Також ми писали, що у Броварах Київської області зафіксували випадок захворювання на вірусний гепатит А. Наразі підозрюють контактно-побутовий шлях інфікування.