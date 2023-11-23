В Китае зафиксировали вспышку новой болезни — к чему готовиться

Люди в Китае. Фото: REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

В Китае зафиксировали резкий рост респираторных заболеваний и пневмонии среди детей. Ведущие ученые призвали к осторожности из-за риска новой пандемии. Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая дополнительную информацию о заболеваемости.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы должны быть осторожными. Нам действительно нужно больше информации, особенно диагностической", — сказала Марион Купманс, голландский вирусолог, консультировавшая ВОЗ по COVID-19.

Беспокойство на международном уровне впервые вызвало предупреждение, опубликованное во вторник службой мониторинга ProMED, входящей в состав Международного общества инфекционных болезней. В нем содержался призыв предоставить больше информации о "недиагностированной пневмонии — Китай (Пекин, Ляонин)".

Стандартная формулировка предупреждения повторяет первое в истории сообщение о COVID-19, отправленное 30 декабря 2019 года:

"Недиагностированная пневмония — Китай (Хубэй)".

Женщина в маске в Китае. Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Ученые заявили, что сходство этих двух сообщений вызвало пока необоснованные опасения, что всплеск заболеваемости может быть вызван другим новым патогеном, который может вызвать пандемию. По их словам, более вероятен рост других распространенных респираторных инфекций, таких как грипп, как это наблюдалось во многих частях мира после отмены карантинных ограничений из-за COVID. Это также может свидетельствовать о возрождении самого коронавируса.

Reuters отмечает, что ВОЗ всегда спрашивает информацию у стран, когда сообщается о недиагностированных или неизвестных заболеваниях. Однако она не всегда публикует пресс-релиз об этом, как это было в среду.

Люди в защитных костюмах. Фото: Zuma

"Я не собираюсь нажимать кнопку паники в отношении пандемии на основе того, что мы знаем на данный момент, но я буду очень заинтересован увидеть ответ ВОЗ из Китая и оценку ВОЗ после этого", — сказал Брайан МакКлоски, эксперт по вопросам общественного здоровья, который также консультировал ВОЗ по пандемии.

У Китаят 24 часа, чтобы ответить ВОЗ в соответствии с правилами.

The New York Times пишет, что в Китае длинные очереди в педиатрических больницах, обеспокоенность среди родителей, а врачи говорят, что волна заболеваемости серьезнее, чем в предыдущие годы.

Напомним, ситуация со вспышкой гепатита А в Винницкой области остается стабильной. Однако эпидемиологи предупреждают, что существуют риски второй волны заболеваемости.

Также мы писали, что в Броварах Киевской области зафиксировали случай заболевания вирусным гепатитом А. В настоящее время подозревают контактно-бытовой путь инфицирования.