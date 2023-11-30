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Китайські лікарні переповнені хворими на загадкову пневмонію

30 листопада 2023 10:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Китайські лікарні переповнені хворими на загадкову пневмонію
Хворі на пневмонію жителі Китаю. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Китаї спалах пневмонії та недіагностованих респіраторних захворювань серед дітей. Дитячі лікарні у багатьох містах, зокрема Пекіні, переповнені.

Про це повідомляє DW.

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Спалах невідомої пневмонії у китайських дітей

Зазначається, що цей спалах виник в основному в столиці, Пекіні, але також у північно-східній провінції Ляонін та інших районах Китаю. Лікарні цих міст переповнені. Пацієнтам доводиться стояти у черзі по дві години, всі вони перебувають у відділенні невідкладної допомоги, а загальних амбулаторій немає.

У госпіталізованих немає жодних симптомів, вони не кашляють. Просто спостерігається висока температура, у багатьох розвиваються вузлики у легенях. Дітям ставлять крапельниці.

Дії Китаю з запобігання поширенню вірусу

У школах починають скасовувати заняття. Заражаються також вчителі. На цьому тлі поширюються чутки, що почалася нова епідемія на кшталт коронавірусу, хоча влада про це поки не говорить.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала населення Китаю вжити "заходів щодо зниження ризику" та запросила у Пекіна докладну інформацію про зростання кількості захворювань.

Збільшення кількості клінік у Китаї

Владою Китаю наказано збільшити кількість клінік у містах, щоб впоратися зі сплеском респіраторних захворювань у країні.

"Потрібно докласти зусиль, щоб збільшити кількість відповідних клінік і лікувальних зон, належним чином подовжити години обслуговування та зміцнити гарантії постачання ліків", — заявив на пресконференції речник Національної комісії з охорони здоров’я Мі Фен.

Мі зазначив, що різке зростання гострих респіраторних захворювань пов’язане з одночасною циркуляцією кількох видів збудників, особливо грипу.

Нагадаємо, останнім часом у Нідерландах спостерігається тривожне збільшення випадків захворювання на пневмонію серед дітей. Це підвищення захворюваності схоже на те, що було помічено у Китаї, де люди вже дезінфікують вулиці та будинки.

У Китаї довгі черги в педіатричних лікарнях, є стурбованість серед батьків, а лікарі кажуть, що хвиля захворюваності серйозніша, ніж у попередні роки.

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