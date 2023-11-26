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Ким Чен Ын получил фотографии с военных баз США, которые сделал новый спутник-шпион

26 ноября 2023 09:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ким Чен Ын получил фотографии с военных баз США, которые сделал новый спутник-шпион
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотографии со спутника-шпиона, который зафиксировал военные базы США, расположенные в разных городах, а также в столице Сеул Южной Кореи. Речь идет о таких городах, как Мокпо, Кунсан, Пхентек и Осан.

Об этом пишет Reuters.

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Осмотр фотографий военных баз США

Как известно, такие фотографии были сделаны во время того, как спутник проходил над полуостровом 24 ноября.

После этого лидер Северной Кореи проверил спутниковые снимки в центре Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.

Уже в субботу, 25 ноября, он в очередной раз пришел в центр, чтобы увидеть фотографии, сделанные из разных регионов Южной Кореи, а именно:

  • Джинхе,
  • Пуссон,
  • Ульсон,
  • Пхохан,
  • Тегу,
  • Каннын.

Что именно зафиксировал спутник

На одной из фотографий был изображен авианосец США Carl Vinson, прибывший в Пусан 21 ноября.

Кроме того, Ким Чен Ын посмотрел фотографии с военно-морской базы США Перл-Харбор и базы ВВС Хикам. Спутник совершил их во время полета над Гавайями уже 25 ноября.

В информационном агентстве KCNA опубликовали отдельный комментарий, в котором Северная Корея обвинила США в предоставлении оружия своим "марионеткам" и заявили, что даже маленькая искра на Корейском полуострове может привести к масштабной ядерной войне.

Напомним, в Северной Корее заявили, что поздно вечером 21 ноября запустили на околоземную орбиту баллистическую ракету со спутником-шпионом на борту. Кроме того, КНДР планирует в ближайшее время запустить еще несколько таких космических аппаратов, чтобы обеспечить свои разведывательные возможности.

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