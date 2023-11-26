Ким Чен Ын получил фотографии с военных баз США, которые сделал новый спутник-шпион
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотографии со спутника-шпиона, который зафиксировал военные базы США, расположенные в разных городах, а также в столице Сеул Южной Кореи. Речь идет о таких городах, как Мокпо, Кунсан, Пхентек и Осан.
Об этом пишет Reuters.
Осмотр фотографий военных баз США
Как известно, такие фотографии были сделаны во время того, как спутник проходил над полуостровом 24 ноября.
После этого лидер Северной Кореи проверил спутниковые снимки в центре Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.
Уже в субботу, 25 ноября, он в очередной раз пришел в центр, чтобы увидеть фотографии, сделанные из разных регионов Южной Кореи, а именно:
- Джинхе,
- Пуссон,
- Ульсон,
- Пхохан,
- Тегу,
- Каннын.
Что именно зафиксировал спутник
На одной из фотографий был изображен авианосец США Carl Vinson, прибывший в Пусан 21 ноября.
Кроме того, Ким Чен Ын посмотрел фотографии с военно-морской базы США Перл-Харбор и базы ВВС Хикам. Спутник совершил их во время полета над Гавайями уже 25 ноября.
В информационном агентстве KCNA опубликовали отдельный комментарий, в котором Северная Корея обвинила США в предоставлении оружия своим "марионеткам" и заявили, что даже маленькая искра на Корейском полуострове может привести к масштабной ядерной войне.
Напомним, в Северной Корее заявили, что поздно вечером 21 ноября запустили на околоземную орбиту баллистическую ракету со спутником-шпионом на борту. Кроме того, КНДР планирует в ближайшее время запустить еще несколько таких космических аппаратов, чтобы обеспечить свои разведывательные возможности.
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