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Кім Чен Ин отримав світлини з військових баз США, які зробив новий супутник-шпигун

26 листопада 2023 09:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кім Чен Ин отримав світлини з військових баз США, які зробив новий супутник-шпигун
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин отримав фотографії зі супутника-шпигуна, який зафіксував військові бази США, що розташовані в різних містах, а також у столиці Сеул Південної Кореї. Йдеться про такі міста, як Мокпо, Кунсан, Пхьонтек і Осан.

Про це пише Reuters.

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Огляд фотографій військових баз США

Як відомо, такі світлини були зроблені під час того, як супутник проходив над півостровом 24 листопада. 

Після чого лідер Північної Кореї перевірив супутникові знімки в центрі Національного управління аерокосмічних технологій (NATA) у Пхеньяні.

Вже у суботу, 25 листопада, він вчергове прийшов до центру, аби побачити фотографії, які були зроблені з різних регіонів Південної Кореї, а саме:

  • Джинхе,
  • Пусан,
  • Ульсан,
  • Пхохан,
  • Тегу,
  • Каннин.

Що саме зафіксував супутник

На одній зі світлин було зображено авіаносець США Carl Vinson, який прибув до міста Пусан 21 листопада.

Крім того, Кім Чен Ин подивився фотографії з військово-морської бази США Перл-Харбор та бази ВПС Хікам. Супутник зробив їх під час польоту над Гаваями вже 25 листопада.

В інформаційному агентстві KCNA опублікували окремий коментар, в якому Північна Корея звинуватила США у наданні зброї своїм "маріонеткам" та заявили, що навіть маленька іскра на Корейському півострові може призвести до масштабної ядерної війни.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що пізно ввечері 21 листопада запустили на навколоземну орбіту балістичну ракету зі супутником-шпигуном на борту. Окрім того, КНДР планує найближчим часом запустити ще кілька таких космічних апаратів, аби забезпечити свої розвідувальні можливості.

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