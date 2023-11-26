Кім Чен Ин отримав світлини з військових баз США, які зробив новий супутник-шпигун
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин отримав фотографії зі супутника-шпигуна, який зафіксував військові бази США, що розташовані в різних містах, а також у столиці Сеул Південної Кореї. Йдеться про такі міста, як Мокпо, Кунсан, Пхьонтек і Осан.
Про це пише Reuters.
Огляд фотографій військових баз США
Як відомо, такі світлини були зроблені під час того, як супутник проходив над півостровом 24 листопада.
Після чого лідер Північної Кореї перевірив супутникові знімки в центрі Національного управління аерокосмічних технологій (NATA) у Пхеньяні.
Вже у суботу, 25 листопада, він вчергове прийшов до центру, аби побачити фотографії, які були зроблені з різних регіонів Південної Кореї, а саме:
- Джинхе,
- Пусан,
- Ульсан,
- Пхохан,
- Тегу,
- Каннин.
Що саме зафіксував супутник
На одній зі світлин було зображено авіаносець США Carl Vinson, який прибув до міста Пусан 21 листопада.
Крім того, Кім Чен Ин подивився фотографії з військово-морської бази США Перл-Харбор та бази ВПС Хікам. Супутник зробив їх під час польоту над Гаваями вже 25 листопада.
В інформаційному агентстві KCNA опублікували окремий коментар, в якому Північна Корея звинуватила США у наданні зброї своїм "маріонеткам" та заявили, що навіть маленька іскра на Корейському півострові може призвести до масштабної ядерної війни.
Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що пізно ввечері 21 листопада запустили на навколоземну орбіту балістичну ракету зі супутником-шпигуном на борту. Окрім того, КНДР планує найближчим часом запустити ще кілька таких космічних апаратів, аби забезпечити свої розвідувальні можливості.
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