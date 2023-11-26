Кім Чен Ин отримав світлини з військових баз США, які зробив новий супутник-шпигун

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: Reuters

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин отримав фотографії зі супутника-шпигуна, який зафіксував військові бази США, що розташовані в різних містах, а також у столиці Сеул Південної Кореї. Йдеться про такі міста, як Мокпо, Кунсан, Пхьонтек і Осан.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Огляд фотографій військових баз США

Як відомо, такі світлини були зроблені під час того, як супутник проходив над півостровом 24 листопада.

Після чого лідер Північної Кореї перевірив супутникові знімки в центрі Національного управління аерокосмічних технологій (NATA) у Пхеньяні.

Вже у суботу, 25 листопада, він вчергове прийшов до центру, аби побачити фотографії, які були зроблені з різних регіонів Південної Кореї, а саме:

Джинхе,

Пусан,

Ульсан,

Пхохан,

Тегу,

Каннин.

Що саме зафіксував супутник

На одній зі світлин було зображено авіаносець США Carl Vinson, який прибув до міста Пусан 21 листопада.

Крім того, Кім Чен Ин подивився фотографії з військово-морської бази США Перл-Харбор та бази ВПС Хікам. Супутник зробив їх під час польоту над Гаваями вже 25 листопада.

В інформаційному агентстві KCNA опублікували окремий коментар, в якому Північна Корея звинуватила США у наданні зброї своїм "маріонеткам" та заявили, що навіть маленька іскра на Корейському півострові може призвести до масштабної ядерної війни.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що пізно ввечері 21 листопада запустили на навколоземну орбіту балістичну ракету зі супутником-шпигуном на борту. Окрім того, КНДР планує найближчим часом запустити ще кілька таких космічних апаратів, аби забезпечити свої розвідувальні можливості.