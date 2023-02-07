Землетрясения в Турции и Сирии: число погибших превысило 6 тысяч

Миллионы людей пострадали из-за землетрясений в Турции и странах Ближнего Востока

По состоянию на данный момент известно, что количество жертв в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии составляет более 6200 человек. Повторные толчки, низкие температуры и поврежденные дороги препятствуют усилиям по преодолению чрезвычайной гуманитарной ситуации.

Об этом сообщает The Guardian.

Данные о последствиях землетрясения

К вечеру вторника количество погибших в Турции и Сирии превысило 6200 человек. Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что более 4500 человек погибли и около 26 тысяч получили ранения.

Неизвестно, какое количество людей остается под завалами, а попытки найти выживших были сведены на нет из-за холода и разрушения инфраструктуры. Плохая связь и поврежденные дороги между некоторыми из наиболее пострадавших городов на юге Турции, где проживают миллионы людей, также мешали спасательным группам.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарной помощи заявил, что поток критически важной помощи из Турции в северо-западную Сирию был временно приостановлен во вторник утром из-за повреждений дорог и других логистических проблем.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции сообщило, что оно получило 11 342 сообщения о разрушенных зданиях, из которых 5 775 было подтверждено, а более 8 000 человек были извлечены из-под обломков. По данным турецких властей, около 380 тысяч человек находились в правительственных приютах или гостиницах; другие искали безопасность в торговых центрах, стадионах, мечетях и общественных центрах.

Фото: FIRAS MAKDESI/REUTERS

В Сирии последствия землетрясения усилились разрушениями, вызванными гражданской войной, продолжавшейся более 11 лет. Высокопоставленный гуманитарный представитель ООН сказал, что нехватка топлива в Сирии и суровая зимняя погода создают препятствия для ее реагирования.

В контролируемых повстанцами районах северной Сирии спасатели всю ночь работали, чтобы найти мирных жителей, все еще остававшихся под завалами, а другие пытались найти убежище под ледяным дождем.

Сирийским силам гражданской обороны не хватает основных ресурсов, необходимых для спасательных работ, вплоть до дизельного топлива для машин.

Землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля Турцию всколыхнули два мощных землетрясения магнитудами 7,8 и 6,3 балла. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Землетрясение произошло до рассвета, когда люди спали и не были готовы к удару. На видео из Турции, опубликованном в социальных сетях, видны десятки разрушенных построек.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.

Эта серия землетрясений в Турции стала крупнейшей с 1939 года.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло тысячи жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

Из-за разрушительных землетрясений в Турции могли погибнуть двое украинцев. Еще четверо граждан Украины получили ранения.

Ранее сообщалось, что Украина отправляет на помощь пострадавшей от сильного землетрясения Турции сотню спасателей ГСЧС. Помочь этой стране согласились более 50 стран.

Фото: UMIT BEKTAS/REUTERS