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Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 6 тисяч

7 лютого 2023 20:45
оновлено: 21:08
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Землетруси у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 6 тисяч
Мільйони людей постраждали через землетруси у Туреччині та країнах Близького Сходу
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Станом на цю хвилину відомо, що кількість жертв внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії становить понад 6200 людей. Повторні поштовхи, низькі температури та пошкоджені дороги перешкоджають зусиллям із подолання надзвичайної гуманітарної ситуації. 

Про це повідомляє The Guardian

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Дані щодо наслідків землетрусу

До вечора вівторка кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 6200 осіб. Агентство з питань надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило, що понад 4500 людей загинули і близько 26 тисяч отримали поранення. 

Невідомо, які кількість людей наразі залишається під завалами, а спроби знайти тих, хто вижив, були зведені нанівець через холод та руйнування інфраструктури. Поганий зв'язок та пошкоджені дороги між деякими з найбільш постраждалих міст на півдні Туреччини, де проживають мільйони людей, також заважали рятувальним групам.

Представник Управління ООН з координації гуманітарної допомоги заявив, що потік критично важливої допомоги з Туреччини до північно-західної Сирії був тимчасово припинений у вівторок вранці через пошкодження доріг та інші логістичні проблеми. 

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини повідомило, що воно отримало 11 342 повідомлення про зруйновані будівлі, з яких 5 775 було підтверджено, а понад 8 000 людей було витягнуто з-під уламків. За даними турецької влади, близько 380 тисяч людей перебували в урядових притулках або готелях; інші шукали безпеки в торгових центрах, стадіонах, мечетях і громадських центрах.

фото: FIRAS MAKDESI/REUTERS
Фото: FIRAS MAKDESI/REUTERS

У Сирії наслідки землетрусу посилилися руйнуваннями, спричиненими громадянською війною, яка тривала понад 11 років. Високопоставлений гуманітарний представник ООН сказав, що брак палива в Сирії та сувора зимова погода також створюють перешкоди для її реагування.

У контрольованих повстанцями районах північної Сирії рятувальники всю ніч працювали, щоб знайти мирних жителів, які все ще залишалися під завалами, а інші намагалися знайти притулок під крижаним дощем.

Сирійським силам цивільної оборони не вистачає основних ресурсів, необхідних для рятувальних робіт, навіть аж до дизельного пального для машин.

Землетруси в Туреччині та Сирії

Вранці 6 лютого Туреччину сколихнули два потужних землетруси магнітудами 7,8 та 6,3 бала. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Землетрус стався до світанку, коли люди спали та не були готові до удару. На відео з Туреччини, опублікованому в соціальних мережах, видно десятки зруйнованих будівель. 

Кількість загиблих людей внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч. Масштаби лиха ускладнюють зусилля з надання допомоги.

Ця серія землетрусів у Туреччині стала найбільшою з 1939 року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав тисячі життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

Через руйнівні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців. Ще четверо громадян України отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що Україна відправляє на допомогу Туреччині, яка постраждала від сильного землетрусу, сотню рятувальників ДСНС. Допомогти цій країні зголосилися понад 50 країн.

Фото: UMIT BEKTAS/REUTERS

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