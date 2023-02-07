Землетрус у Туреччині: в МЗС повідомили про двох загиблих українців

Через землетруси у Туреччині та Сирії постраждали мільйони людей

Через руйнівні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців. Ще четверо громадян України отримали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Що відомо про постраждалих українців

"Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу, ймовірно, загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих", — написав Ніколенко.

Також відомо про чотирьох постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, але загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалих забезпечили тимчасовим житлом та харчами.

Представник українського дипломатичного відомства повідомив, що загалом дипломати розшукали 38 громадян. Вони також взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які ще не вийшли на зв'язок.

Окрім цього, МЗС готується відправити українських консулів у Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха як тільки дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.

Консули будуть координувати на місці допомогу українцям, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотньому шляху посольство хоче вивезти своїм автотранспортом тих українців, які захочуть переїхати в інші регіони Туреччини.

Землетруси в Туреччині

Вранці 6 лютого Туреччину сколихнули два потужних землетруси магнітудами 7,8 та 6,3 бала. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Землетрус стався до світанку, коли люди спали та не були готові до удару. На відео з Туреччини, опублікованому в соціальних мережах, видно десятки зруйнованих будівель.

Кількість загиблих людей внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч. Масштаби лиха ускладнюють зусилля з надання допомоги.

Ця серія землетрусів у Туреччині стала найбільшою з 1939 року і, лише за попередніми даними, забрала життя сотень людей, а кілька тисяч поранено.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

Раніше повідомлялося, що Україна відправляє на допомогу Туреччині, яка постраждала від сильного землетрусу, сотню рятувальників ДСНС. Допомогти цій країні зголосилися понад 50 країн.

Фото: REUTERS/Umit Bektas