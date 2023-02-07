Землетрясение в Турции: в МИД сообщили о двух погибших украинцах

Из-за землетрясений в Турции и Сирии пострадали миллионы человек

Из-за разрушительных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца. Еще четверо граждан Украины получили ранения.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Что известно о пострадавших украинцах

"Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство сейчас проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших", — написал Николенко.

Также известно о четырех пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, но угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавших обеспечили временным жильем и продовольствием.

Представитель украинского дипломатического ведомства сообщил, что в общей сложности дипломаты разыскали 38 граждан. Они также взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, еще не вышедших на связь.

Кроме того, МИД готовится отправить украинских консулов в Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.

Консулы будут координировать помощь украинцам на месте, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство хочет вывезти своим автотранспортом украинцев, которые захотят переехать в другие регионы Турции.

Землетрясения в Турции

Утром 6 февраля Турцию всколыхнули два мощных землетрясения магнитудами 7,8 и 6,3 балла. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Землетрясение произошло до рассвета, когда люди спали и не были готовы к удару. На видео из Турции, опубликованном в социальных сетях, видны десятки разрушенных построек.

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.

Эта серия землетрясений в Турции стала крупнейшей с 1939 года и, по предварительным данным, унесла жизни сотен человек, а несколько тысяч ранены.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

Ранее сообщалось, что Украина отправляет на помощь пострадавшей от сильного землетрясения Турции сотню спасателей ГСЧС. Помочь этой стране согласились более 50 стран.

Фото: REUTERS/Umit Bektas