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Киберполиция задержала администратора канала в Telegram о ПВК "Редан", ему 16 лет

28 февраля 2023 22:07
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
ПВК Редан — в Днепре разоблачили 16-летнего администратора Telegram-канала нового молодежного движения
На днях в Киеве и Харькове подростки собирались для совершения массовой драки, были сообщения о таких "собраниях" во Львове и Житомире. Инцидентов удалось предотвратить
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Киберполиция установила администратора телеграмм-канала нового молодежного движения "Редан". Им оказался 16-летний житель Днепра

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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По его словам, канал создал для заработка от рекламы, потому использовал название нового молодежного движения для популяризации ресурса. Реклама в канале стоила 10 долларов США.

Telegram-канал заблокирован. С парнем и его родителями общаются правоохранители.

Что известно о субкультуре "ПВК Редан"

В россии в конце февраля возникло новое молодежное движение, участники которого называют себя "ПВК Редан". Аббревиатура не связана с военной деятельностью, а название возникло на фоне аниме-сериала Hunter x Hunter, в сюжете которого есть преступная организация "Геней Редан" с пауками на эмблеме.

В крупных городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Житомире, Львове и Ивано-Франковске подростки, относящие себя к российской субкультуре "ПВК Редан", собирались для массовых драк 27 февраля.

"Провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков — это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", — считают в столичной полиции.

Напомним, 28 февраля правоохранители заблокировали в Украине 18 каналов и групп, созданных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Речь идет о молодежном движении из россии — ППК "Редан".

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