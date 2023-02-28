ПВК Редан — Дніпрі викрили 16-річного адміністратора Telegram-каналу нового молодіжного руху

Днями у Києві та Харкові підлітки збиралися для вчинення масової бійки, були повідомлення про такі "зібрання" у Львові та Житомирі. Інцидентам вдалося запобігти

Кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху "Редан". Ним виявився 16-річний дніпрянин.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Викриття адміністратора Telegram-каналу руху "Редан"

За його словами, канал створив для заробітку від реклами, тому використав назву нового молодіжного руху для популяризації ресурсу. Реклама у каналі коштувала 10 доларів США.

Telegram-канал заблокували. З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.

Що відомо про субкультуру "ПВК Редан"

У росії наприкінці лютого виник новий молодіжний рух, учасники якого називають себе "ПВК Редан". Абревіатура не пов'язана з військовою діяльність, а назва виникла на тлі аніме-серіалу Hunter x Hunter, у сюжеті якого є злочинна організація "Геней Редан" з павуками на емблемі.

У великих містах України, зокрема в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та Івано-Франківську підлітки, які відносять себе до російської субкультури "ПВК Редан", збирались для масових бійок 27 лютого.

"Провокування масових бійок серед молоді та підлітків — це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", — вважають у столичній поліції.

Нагадаємо, 28 лютого правоохоронці заблокували в Україні 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Йдеться про молодіжний рух з рф — ПВК "Редан".