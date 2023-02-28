Кіберполіція заблокувала в Україні 18 каналів та груп, присвячених ПВК "Редан"
Правоохоронці заблокували в Україні 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Йдеться про молодіжний рух з рф — ПВК "Редан".
Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України Василь Богдан.
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У поліції стверджують, що через такий молодіжний рух, як ПВК "Редан", росія намагається провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.
Наразі ж оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів.
Відомо, що до управлінь та відділів поліції протягом двох днів також запросили понад 700 осіб. Більшість із них — неповнолітні. Ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками.
У поліції наголошують, що за провокування конфліктів і масових бійок передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка наступає із 14 років.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що росіяни змушують викрадених в Україні дітей-сиріт писати листи окупантам на фронт.