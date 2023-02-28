Киберполиция заблокировала в Украине 18 каналов и групп, посвященных ЧВК "Редан"

Правоохранители выясняют каналы финансирования этих групп

Правоохранители заблокировали в Украине 18 каналов и групп, предназначенных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Речь идет о молодежном движении из россии — ЧВК "Редан".

Об этом сообщил начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василий Богдан.

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В полиции утверждают, что из-за такого молодежного движения, как ЧВК "Редан", россия пытается провести очередную информационно-психологическую операцию и вовлечь подростков в противоправную деятельность.

В настоящее время оперативные службы вместе с Киберполицией устанавливают источники финансирования, администраторов этих информационных каналов и организаторов массовых мероприятий.

Известно, что управления и отделы полиции в течение двух дней пригласили более 700 человек. Большинство из них — несовершеннолетние. Ювенальные полицейские проводят профилактические мероприятия с подростками и родителями.

В полиции подчеркивают, что за провоцирование конфликтов и массовых драк предусмотрена как административная (для родителей несовершеннолетних), так и уголовная ответственность, наступающая с 14 лет.

Напомним, недавно мы писали, что россияне заставляют похищенных в Украине детей-сирот писать письма оккупантам на фронт.