ХАМАС обстреляла район аэропорта возле Тель-Авива

Последствия обстрела района аэропорта Бен-Гурон. Фото: скриншот

ХАМАС объявила о запуске ракет по международному аэропорту Бен-Гуриона возле Тель-Авива. В интернете появились видеоматериалы, демонстрирующие попадение ракеты.

Об этом информируют СМИ.

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Обстрел аэропорта в Тель-Авиве

Боевые палестинские отряды "Аль-Кассам" (фракция организации ХАМАС) осуществили атаку на аэропорт. Военные представители заявили, что это действие было реакцией на обстрел жилых зданий.

Стоит отметить, что аэропорт Бен-Гуриона, расположенный в Тель-Авиве, является основным авиационным узлом Израиля.

На опубликованных кадрах видно, как на стоянке возле аэропорта поднимается столб густого бурого дыма. При этом на улице совершенно пусто и нет ни одного человека.

Напомним, что в результате обстрела музыкального фестиваля Supernova возле границы с Сектором Газы погибло 260 человек. Сейчас в сети показали кадры с места трагедия.

Также мы сообщали, что боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.