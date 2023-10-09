В сети показали видео с места проведения фестиваля возле Газы, где погибли сотни людей

Место проведения фестиваля возле Сектора Газы. Фото: скриншот

В результате обстрела музыкального фестиваля Supernova возле границы с Сектором Газы погибло 260 человек. Сейчас в сети показали кадры с места трагедия.

Соответствующее видео размещено в соцсетях.

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Видео с места проведения фестиваля

На видеокадрах видно, что еще пару дней назад здесь біло радостно и весело. Но сейчас, здесь все разбросано, стоят сотни разбитіх автомобилей. Также разбитые авто стоят вдоль трасі возле места проведения мероприятия. Очевидно, люди пітались спастись, но єто им не удалось.

Погибшие люди на фестивале

Нападение на фестиваль Supernova было осуществлено 7 октября. Данные от спасательной команды Zaka свидетельствуют об обнаружении не менее 260 тел погибших на месте проведения фестиваля.

Видео в социальных сетях и отзывы свидетелей описывают, как ХАМАС внезапно появился и начал обстрел участников, а также брал их в заложники. Ортель, одна из присутствующих, поделилась, что первым индикатором проблем были сирены на рассвете, предупреждающие о ракетной атаке, после чего последовали выстрелы.

Рассказ одной из участниц фестиваля

Одна из участников по имени Ортель рассказала, что первым признаком того, что что-то не так, стали сирены на рассвете, которые предупреждали о ракетном ударе. Затем раздались выстрелы.

"Они выключили электричество и появились внезапно, ниоткуда. Вооруженные люди вошли внутрь и открыли огонь по всем направлениям", — рассказала девушка.

По ее словам, участники фестиваля пытались убежать - люди бежали по пустыне и садились в свои автомобили, чтобы уехать, но там были джипы с боевиками, открывшими огонь по автомобилям.

"Они стреляли автоматными очередями, тогда все остановили свои машины и побежали. Я спряталась в дереве, а они просто начали хаотично стрелять по людям. Я видела разбросанные тела раненых", — добавила она.

Напомним, утром, 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

По состоянию на обед 7 октября количество погибших в Израиле составило 100 человек.

Боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.