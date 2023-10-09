У мережі показали відео з місця проведення фестивалю біля Гази, де загинули сотні людей

Місце проведення фестивалю біля Сектору Гази. Фото: скриншот

Внаслідок обстрілу музичного фестивалю Supernova біля кордону із Сектором Гази загинуло 260 людей. Наразі у мережі показали кадри з місця трагедія.

Відповідне відео розміщено у соцмережах.

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Відео з місця проведення фестивалю

На відеокадрах видно, що ще кілька днів тому тут було радісно і весело. Але зараз, тут усе розкидано, стоять сотні розбитих автомобілів. Також розбиті авто стоять вздовж трасі біля місця проведення заходу. Очевидно, люди намагалися врятуватися, але це їм не вдалося.

Загиблі люди на фестивалі

Напад на фестиваль Supernova було здійснено 7 жовтня. Дані від рятувальної команди Zaka свідчать про виявлення щонайменше 260 тіл загиблих на місці проведення фестивалю.

Відео у соціальних мережах та відгуки свідків описують, як ХАМАС раптово з'явився та розпочав обстріл учасників, а також брав їх у заручники. Ортель, одна з присутніх, поділилася, що першим індикатором проблем були сирени на світанку, що попереджають про ракетну атаку, після чого були постріли.

Розповідь однієї з учасниць фестивалю

Одна з учасників на ім'я Ортель розповіла, що першою ознакою того, що щось не так, стали сирени на світанку, які попереджали про ракетний удар. Потім пролунали постріли.

"Вони вимкнули електрику і з'явилися раптово, нізвідки. Озброєні люди увійшли всередину і відкрили вогонь у всіх напрямках", — розповіла дівчина.

За її словами, учасники фестивалю намагалися втекти - люди бігли пустелею і сідали у свої автомобілі, щоб виїхати, але там були джипи з бойовиками, які відкрили вогонь автомобілями.

"Вони стріляли автоматними чергами, тоді всі зупинили свої машини і побігли. Я сховалась у дереві, а вони просто почали хаотично стріляти по людях. Я бачила розкидані тіла поранених", — додала вона

Нагадаємо, вранці, 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 людей.

Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували довколишні райони міста. За попередньою інформацією, є влучення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, у країні також зникли двоє громадян.