ХАМАС обстріляла район аеропорту біля Тель-Авіва
ХАМАС оголосила про запуск ракет міжнародним аеропортом Бен-Гуріона біля Тель-Авіва. В інтернеті з'явилися відеоматеріали, які демонструють влучання ракети.
Про це інформують ЗМІ.
Обстріл аеропорту в Тель-Авіві
Бойові палестинські загони "Аль-Кассам" (фракція організації ХАМАС) здійснили атаку на аеропорт. Військові представники заявили, що ця дія була реакцією на обстріл житлових будинків.
Варто зазначити, що аеропорт Бен-Гуріона, розташований у Тель-Авіві, є головним авіаційним вузлом Ізраїлю.
На опублікованих кадрах видно, як на стоянці біля аеропорту здіймається стовп густого бурого диму. При цьому на вулиці зовсім порожньо і немає жодної людини.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу музичного фестивалю Supernova біля кордону із Сектором Гази загинуло 260 людей. Наразі у мережі показали кадри з місця трагедія.
Також ми повідомляли, що бойовики ХАМАС нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували довколишні райони міста. За попередньою інформацією, є влучення.