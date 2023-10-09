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ХАМАС обстріляла район аеропорту біля Тель-Авіва

9 жовтня 2023 15:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ХАМАС обстріляла район аеропорту біля Тель-Авіва
Наслідки обстрілу району аеропорту Бен-Гурон. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

ХАМАС оголосила про запуск ракет міжнародним аеропортом Бен-Гуріона біля Тель-Авіва. В інтернеті з'явилися відеоматеріали, які демонструють влучання ракети.

Про це інформують ЗМІ.

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Обстріл аеропорту в Тель-Авіві

Бойові палестинські загони "Аль-Кассам" (фракція організації ХАМАС) здійснили атаку на аеропорт. Військові представники заявили, що ця дія була реакцією на обстріл житлових будинків.

Варто зазначити, що аеропорт Бен-Гуріона, розташований у Тель-Авіві, є головним авіаційним вузлом Ізраїлю.

На опублікованих кадрах видно, як на стоянці біля аеропорту здіймається стовп густого бурого диму. При цьому на вулиці зовсім порожньо і немає жодної людини.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу музичного фестивалю Supernova біля кордону із Сектором Гази загинуло 260 людей. Наразі у мережі показали кадри з місця трагедія.

Також ми повідомляли, що бойовики ХАМАС нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували довколишні райони міста. За попередньою інформацією, є влучення.

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