Юсов прокомментировал взрыв на железной дороге в Крыму

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН

В четверг, 18 мая, в Крыму возле Симферополя взорвали железную дорогу. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал инцидент.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"По тем путям перевозят, в частности, оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Для того чтобы убивать гражданских украинцев и украинских защитников. Вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют", — сказал Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что инфраструктура Крыма нормально и безопасно заработает тогда, когда полуостров вернется в Украину, а пока там оккупанты — "спокойства не будет". Также он добавил, что россиянам больше мешает местное население, которые после полномасштабного вторжения надеются на решение, что Крым снова будет украинским, а РФ проиграет.

Сейчас в Крыму оккупанты усиливают фильтрационные меры, потому что они не доверяют местному населению. Кроме этого, россияне готовятся к деоккупации Крыма украинскими защитниками.

"Гауляйтеры и оккупационное руководство полуострова начинают продавать свою недвижимость и вывозить семьи из Крыма, несмотря на все проходящие по плану заявления пропагандистов", — сказал Андрей Юсов.

Кроме того, он добавил, что россияне используют Крым как логистический хаб и транспортный узел для опрокидывания живой силы и техники на временно оккупированные территории Украины. Сам контингент россиян на полуострове остается неизменным.

Напомним, что возле оккупированного Симферополя опрокинулись вагоны с зерном. По неофициальной информации, на железной дороге произошел взрыв.

В оккупированном Крыму рухнула российская ракета "Калибр". Это якобы произошло вблизи Вулкановки, небольшого поселения в Ленинском районе Крыма.