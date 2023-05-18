У Криму біля Сімферополя підірвали залізницю

Аварія на залізниці у Криму. Фото: Telegram-канал Baza

Біля окупованого Сімферополя перекинулися вагони із зерном. За неофіційною інформацією, на залізниці стався вибух.

Про це повідомляють російські джерела, зокрема, інформагентство "РИА Новости" та Telegram-канал Baza.

Читайте також:

Аварія на залізниці

У окупованому Криму сталася аварія на залізниці. Інцидент стався о 7:45 ранку неподалік від Сімферополя в районі села Чистеньке.

З рейок, за попередніми даними, зійшли п’ять вагонів із зерном.

Вибух на рейках

Джерело видання "РИА Новости" у окупаційних екстрених службах Криму повідомило, що причини аварії уточнюються.

Разом з тим, журналісти Telegram-каналу Baza повідомили, що на залізниці стався вибух. На місці вибуху нібито були знайдені залишки саморобного вибухового пристрою і велика вирва.

За уточненими даними Baza, з рейок зійшли аж вісім вагонів, п’ять з яких перекинулися.

Нагадаємо, що у лютому в Криму також стався вибух на залізниці.