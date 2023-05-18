У Криму біля Сімферополя підірвали залізницю
Біля окупованого Сімферополя перекинулися вагони із зерном. За неофіційною інформацією, на залізниці стався вибух.
Про це повідомляють російські джерела, зокрема, інформагентство "РИА Новости" та Telegram-канал Baza.
Аварія на залізниці
У окупованому Криму сталася аварія на залізниці. Інцидент стався о 7:45 ранку неподалік від Сімферополя в районі села Чистеньке.
З рейок, за попередніми даними, зійшли п’ять вагонів із зерном.
Вибух на рейках
Джерело видання "РИА Новости" у окупаційних екстрених службах Криму повідомило, що причини аварії уточнюються.
Разом з тим, журналісти Telegram-каналу Baza повідомили, що на залізниці стався вибух. На місці вибуху нібито були знайдені залишки саморобного вибухового пристрою і велика вирва.
За уточненими даними Baza, з рейок зійшли аж вісім вагонів, п’ять з яких перекинулися.
Нагадаємо, що у лютому в Криму також стався вибух на залізниці.