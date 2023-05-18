Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Крыму возле Симферополя взорвали железную дорогу arrow

В Крыму возле Симферополя взорвали железную дорогу

18 мая 2023 10:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Крыму возле Симферополя взорвали железную дорогу
Авария на железной дороге в Крыму. Фото: Telegram-канал Baza
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

У оккупированного Симферополя перевернулись вагоны с зерном. По неофициальной информации, на железной дороге произошел взрыв.

Об этом сообщают российские источники, в частности, информагентство "РИА Новости" и Telegram-канал Baza.

Читайте также:

Авария на железной дороге

В оккупированном Крыму произошла авария на железной дороге. Инцидент произошел в 7:45 утра неподалеку от Симферополя в районе села Чистенькое.

С рельсов, по предварительным данным, сошли пять вагонов с зерном.

Взрыв на рельсах

Источник издания "РИА Новости" в оккупационных экстренных службах Крыма сообщил, что причины аварии уточняются.

Вместе с тем журналисты Telegram-канала Baza сообщили, что на железной дороге произошел взрыв. На месте взрыва были найдены остатки самодельного взрывного устройства и большая воронка.

По уточненным данным Baza, с рельсов сошли аж восемь вагонов, пять из которых перевернулись.

Напомним, что в феврале в Крыму также произошел взрыв на железной дороге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас