В Крыму возле Симферополя взорвали железную дорогу
У оккупированного Симферополя перевернулись вагоны с зерном. По неофициальной информации, на железной дороге произошел взрыв.
Об этом сообщают российские источники, в частности, информагентство "РИА Новости" и Telegram-канал Baza.
Авария на железной дороге
В оккупированном Крыму произошла авария на железной дороге. Инцидент произошел в 7:45 утра неподалеку от Симферополя в районе села Чистенькое.
С рельсов, по предварительным данным, сошли пять вагонов с зерном.
Взрыв на рельсах
Источник издания "РИА Новости" в оккупационных экстренных службах Крыма сообщил, что причины аварии уточняются.
Вместе с тем журналисты Telegram-канала Baza сообщили, что на железной дороге произошел взрыв. На месте взрыва были найдены остатки самодельного взрывного устройства и большая воронка.
По уточненным данным Baza, с рельсов сошли аж восемь вагонов, пять из которых перевернулись.
Напомним, что в феврале в Крыму также произошел взрыв на железной дороге.