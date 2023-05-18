В Крыму возле Симферополя взорвали железную дорогу

Авария на железной дороге в Крыму. Фото: Telegram-канал Baza

У оккупированного Симферополя перевернулись вагоны с зерном. По неофициальной информации, на железной дороге произошел взрыв.

Об этом сообщают российские источники, в частности, информагентство "РИА Новости" и Telegram-канал Baza.

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Авария на железной дороге

В оккупированном Крыму произошла авария на железной дороге. Инцидент произошел в 7:45 утра неподалеку от Симферополя в районе села Чистенькое.

С рельсов, по предварительным данным, сошли пять вагонов с зерном.

Взрыв на рельсах

Источник издания "РИА Новости" в оккупационных экстренных службах Крыма сообщил, что причины аварии уточняются.

Вместе с тем журналисты Telegram-канала Baza сообщили, что на железной дороге произошел взрыв. На месте взрыва были найдены остатки самодельного взрывного устройства и большая воронка.

По уточненным данным Baza, с рельсов сошли аж восемь вагонов, пять из которых перевернулись.

Напомним, что в феврале в Крыму также произошел взрыв на железной дороге.