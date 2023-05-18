Юсов прокоментував вибух на залізниці в Криму

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН

У четвер, 18 травня, в Криму біля Сімферополя підірвали залізницю. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував інцидент.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"По тих коліях перевозять, зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України. Для того, щоб вбивати цивільних українців і українських захисників. Цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер на деякий час не функціонують", — сказав Андрій Юсов.

Представник ГУР зазначив, що інфраструктура Криму нормально і безпечно запрацює тоді, коли півострів повернеться до України, а поки там окупанти — "спокою не буде". Також він додав, що росіянам найбільше заважає місцеве населення, які після повномасштабного вторгнення мають надію на розв'язку, що Крим знову буде українським, а РФ програє.

Наразі в Криму окупанти посилюють фільтраційні заходи, тому що вони не довіряють місцевому населенню. Крім цього росіяни готуються до деокупації Криму українськими захисниками.

"Гауляйтери та окупаційне керівництво півострова починають продавати свою нерухомість і вивозити сім'ї з Криму, попри заяви пропагандистів, що все йде по плану", — сказав Андрій Юсов.

Крім цього він додав, що росіяни використовують Крим як логістичний хаб і транспортний вузол для перекидання живої сили та техніки на тимчасово окуповані території України. Сам контингент росіян на півострові залишається незмінним.

Нагадаємо, що біля окупованого Сімферополя перекинулися вагони із зерном. За неофіційною інформацією, на залізниці стався вибух.

В окупованому Криму впала російська ракета "Калібр". Це нібито сталося поблизу Вулканівки, невеликого поселення в Ленінському районі Криму.