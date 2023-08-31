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Главные новости 31 августа: второй срок Зеленского, дальнобойное оружие Украины и события на фронте

31 августа 2023 22:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Главные новости Украины 31 августа: события и итоги
Главные события 31 августа. Коллаж Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нанесла удар по России на расстояние в 700 км от нашей границы, а также он высказался по поводу идеи идти на второй президентский срок. В то же время, когда гражданские украинцы готовятся к началу учебного года в учебных заведениях, Силы обороны достигают новых успехов на передовой. 

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 31 августа, которые вы могли пропустить.

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Результаты работы украинского дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во время сегодняшнего селекторного совещания Владимир Зеленский рассказал о новом достижении украинских военных, применивших дальнобойное оружие.

По его словам, в Минстратегпроме доложили ему о собственном производстве боеприпасов и сообщили об успешном применении нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал успешные испытания ракет украинского производства.

Второй президентский срок Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: RTP
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: RTP

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, пойдет ли на второй срок, если в 2024 году пройдут выборы. Прямого ответа он не дал, однако подчеркнул, что не покинет страну во время войны.

Глава государства отметил, что во время войны Украина юридически не имеет права проводить выборы, однако он готов вносить изменения в законодательство.

У него спросили, будет ли он баллотироваться на выборах. Зеленский подчеркнул, что не покинет свою страну во время войны.

"В 2024 году, если будет продолжаться война и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", — добавил он.

Суд в Днепре

Заседание суда в Днепре. Фото: Радио Свобода
Заседание суда в Днепре. Фото: Радио Свобода

Сегодня в Кировском райсуде Днепра избрали меру пресечения полицейскому, который застрелило мужчину. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Стоит отметить, что прокуроры требовали для полицейского меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей.

Новые достижения военных на передовой

Украинские военнослужащие в зоне боевых действий Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военнослужащие в зоне боевых действий Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что контрнаступление ВСУ продолжается — на Бахмутском направлении военным удается закрепиться на отвоеванных позициях, а также есть успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на юге страны. Между тем, на Лиманском направлении враг активно пытается перейти в наступление.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что в районе Бахмута наблюдается положительное развитие событий. При этом бойцы Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать оккупантов.

Подготовка к 1 сентября

Дети за школьными партами. Фото: freepik.com
Дети за школьными партами. Фото: freepik.com

С 1 сентября в Украине по традиции стартует учебный год. В нескольких областях будут пользоваться сразу тремя формами обучения — очной, онлайн и смешанной.

Рассказываем, как педагоги готовились к началу учебного года и как будет проходить обучение в разных регионах Украины.

Заместитель министра образования Андрей Витренко заверил, что наиболее безопасным местом в Украине в этом году будут учебные заведения. Безопасность в учебных заведениях — четкая задача, которую поставил президент.

Ядерное оружие в Беларуси

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Фото: gur.gov.ua
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что несколько дней назад Россия доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки.

При этом Буданов скептически настроен по поводу ядерного оружия в Беларуси. По его словам, сами же белорусы оказались не готовы эксплуатировать российское ядерное оружие. Такой вывод можно сделать, учитывая результаты учений с ядерными имитаторами. Буданов подчеркнул, что в России были шокированы провалом этих тренировок. 

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Главные новости 31 августа: второй срок Зеленского, дальнобойное оружие Украины и события на фронте

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