Головні новини України 31 серпня: події та підсумки

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Сьогодні, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завдала удару по Росії на відстань у 700 км від нашого кордону, а також він висловився щодо ідеї йти на другий президентський термін. Водночас, коли цивільні українці готуються до початку навчального року у навчальних закладах, Сили оборони досягають нових успіхів на передовій

Новини.LIVE зібрали для вас підбірку найважливіших новин 31 серпня, які ви могли пропустити.

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Результати роботи української далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Під час сьогоднішньої селекторної наради Володимир Зеленський розповів про нове досягнення українських військових, які застосували далекобійну зброю.

За його словами, у Мінстратегпромі доповіли йому про власне виробництво боєприпасів та повідомили про успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена аж за 700 кілометрів.

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав успішні випробування ракет українського виробництва.

Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне.

«Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…».



P. S. Тиха і співоча українська ніч… pic.twitter.com/DzpK4IezCv — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023

Другий президентський термін Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: RTP

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи піде на другий термін, якщо у 2024 році відбудуться вибори. Прямої відповіді він не дав, однак наголосив, що не покине країну під час війни.

Глава держави зазначив, що під час війни Україна юридично не має права проводити вибори, однак він готовий вносити зміни до законодавства.

У нього запитали, чи балотуватиметься він на виборах. Зеленський наголосив, що не покине свою країну під час війни.

"У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну", — додав він.

Суд у Дніпрі

Засідання суду у Дніпрі. Фото: Радіо Свобода

Сьогодні у Кіровському райсуді Дніпра обрали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Варто зазначити, що прокурори вимагали для поліцейського запобіжний захід у виді 60 днів тримання під вартою.

Нові досягнення військових на передовій

Українські військовослужбовці у зоні бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що контрнаступ ЗСУ триває — на Бахмутському напрямку військовим вдається закріпитись на відвойованих позиціях, а також є успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на півдні країни. Тим часом на Лиманському напрямку ворог активно намагається перейти в наступ.

Своєю чергою командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що у районі Бахмута спостерігається позитивний розвиток подій. При цьому бійці Збройних сил України продовжують ліквідовувати окупантів.

Підготовка до 1 вересня

Діти за шкільними партами. Фото: freepik.com

З 1 вересня в Україні за традицією стартує навчальний рік. У кількох областях користуватимуться одразу трьома формами навчання — очною, онлайн та змішаною.

Розповідаємо, як освітяни готувалися до початку навчального року та як відбуватиметься навчання у різних регіонах України.

Заступник міністра освіти Андрій Вітренко запевнив, що найбезпечнішим місцем в Україні цього року будуть заклади освіти. Безпека в навчальних закладах — чітке завдання, яке поставив президент.

Ядерна зброя в Білорусі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Фото: gur.gov.ua

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що декілька днів тому Росія доставила до Білорусі перші ядерні боєголовки.

При цьому Буданов скептично налаштований щодо ядерної зброї в Білорусі. За його словами, самі ж білоруси виявилися неготовими експлуатувати російську ядерну зброю. Такий висновок можна зробити з огляду на результати навчань з ядерними імітаторами. Буданов наголосив, що у Росії були шоковані провалом цих тренувань, додав очільник ГУР.

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