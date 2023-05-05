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Двое жителей Житомирской области продавали боеприпасы и оружие на трассе Киев — Чоп

5 мая 2023 12:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Двое жителей Житомирской области продавали боеприпасы и оружие на трассе Киев — Чоп
Задержание злоумышленников, продававших оружие. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Житомирской области задержаны двое злоумышленников при продаже за 100 тысяч гривен ручных гранатометов и патронов к автоматическому оружию. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Об этом сообщают в Нацполиции Украины.

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Правоохранители установили, что незаконными сделками с боеприпасами занимались два жителя Житомирской области. Задержали фигурантов во время очередной продажи "товара": на этот раз — двух ручных противотанковых гранатометов и более тысячи патронов к автомату Калашникова. Реализация проходила на трассе Киев-Чоп Житомирской области.

полиция
Задержание злоумышленников, продававших оружие. Фото: Нацполиция
полиция
Задержание злоумышленников, продававших оружие. Фото: Нацполиция
оружие
Оружие, изъятое у злоумышленников. Фото: Нацполиция

В ходе обыска автомобиля злоумышленников полицейские изъяли 100 тысяч гривен, которые они получили за продажу гранатометов и патронов.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Обыски у злоумышленников

По местам жительства подозреваемых и других фигурантов производства проведены обыски, в ходе которых изъято около трех тысяч патронов к автоматическому оружию, гранату, холодное оружие и отдельные части огнестрельного оружия.

Напомним, недавно ГБР разоблачило правоохранителя, сбывавшего оружие и боеприпасы представителям криминалитета в Одесской области. По оперативным данным, сбыт производился с ноября 2022 года, а правоохранитель успел продать патроны и гранаты Ф-1.

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