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Двоє жителів Житомирщини продавали боєприпаси та зброю на трасі Київ-Чоп

5 травня 2023 12:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Двоє жителів Житомирщини продавали боєприпаси та зброю на трасі Київ-Чоп
Затримання зловмисників, які продавали зброю. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Житомирщині затримали двох зловмисників під час продажу за 100 тисяч гривень ручних гранатометів та набоїв до автоматичної зброї. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Про це повідомляють у Нацполіції України.

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Правоохоронці встановили, що незаконними оборудками з боєприпасами займалися двоє мешканців Житомирщини. Затримали фігурантів під час чергового продажу "товару": цього разу — двох ручних протитанкових гранатометів та більше тисячі набоїв до автомата Калашникова. Реалізація відбувалася на трасі Київ-Чоп на Житомирщині.

поліція
Затримання зловмисників, які продавали зброю. Фото: Нацполіція
поліція
Затримання зловмисників, які продавали зброю. Фото: Нацполіція
зброя
Зброя, яку вилучили у зловмисників. Фото: Нацполіція

Під час обшуку автомобіля зловмисників поліцейські вилучили 100 тисяч гривень, які вони отримали за продаж гранатометів і патронів.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Обшуки у зловмисників

За місцями проживання підозрюваних та в інших фігурантів провадження проведено обшуки, у ході яких вилучено близько трьох тисяч набоїв до автоматичної зброї, гранату, холодну зброю та окремі частини вогнепальної зброї.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило правоохоронця, який збував зброю та боєприпаси представникам криміналітету на Одеській області. За оперативними даними, збут здійснювався з листопада 2022 року, а правоохоронець встиг продати набої та гранати Ф-1. 

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