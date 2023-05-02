Підприємці з Житомирщини профінансували бойовиків "ДНР" на 50 млн гривень

Підприємці з Житомирщини, які купували продукцію у "ДНР". Фото: офіс Генпрокурора

Троє підприємців Житомирщини підозрюються у фінансуванні тероризму. Вони закуповували у "ДНР" продукцію на понад 50 млн грн.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора України.

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Закупка продукції у "ДНР"

Зазначається, що після окупації у 2014 році частини Донецької області захоплено два українські підприємства — ТОВ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" і ТОВ "Завод "Ремкомунелектротранс", що спеціалізувалися на виготовленні ливарної продукції. Загарбники перереєстрували їх у так званому "департаменте государственной регистрации министерства доходов и зборов днр" як власність окупаційної влади РФ. Відповідно Україна припинила з цими товариствами будь-які відносини.

Для безперешкодної реалізації продукції та приховування реальних даних про виробника нові "власники" зареєстрували низку "дочірніх" підприємств. У такий спосіб налагоджували протиправний механізм з постачання товару в Україну, а також зв’язки з суб’єктами господарювання, зареєстрованими на її території. Власник, директор та бухгалтер кількох підприємств з Житомирщини погодилися купувати продукцію ливарного виробництва для подальшого перепродажу українським підприємствам гірничої галузі.

Спільники готували митну документацію, забезпечували перевезення продукції вантажним транспортом, подавали у контролюючі органи фінансову і податкову звітність від імені українських підприємств, здійснювали банківські безготівкові перекази на рахунки постачальників.

У 2017-2022 роках підозрювані перерахували понад 50 млн грн за продукцію, яка поставлялася з тимчасово окупованої території Донеччини.

Вони діяли умисно та усвідомлювали, що сплачені ними кошти використовуватимуться для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації "ДНР". Також відомо, що на ТОВ "Дебальцівський завод металургійного машинобудування" на сьогодні здійснюється ремонт військової техніки окупаційних збройних формувань держави-агресора.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури трьом підприємцям Житомирщини повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258-5 КК України)

Нагадаємо, що 1 травня, у Полтаві Служба безпеки України ліквідувала проксі-центр, який здійснював інформаційні операції проти України. Зловмисниками виявились жителі Полтавської та Харківської областей.