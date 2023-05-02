Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" на 50 млн гривен

Предприниматели из Житомирской области, которые покупали продукцию у "ДНР". Фото: офис Генпрокурора

Трое предпринимателей Житомирщины подозреваются в финансировании терроризма. Они закупали у "ДНР" продукцию более чем на 50 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Закупка продукции в "ДНР"

Отмечается, что после оккупации в 2014 году части Донецкой области захвачены два украинских предприятия — ООО "Дебальцовский завод металлургического машиностроения" и ООО "Завод "Ремкомунелектротранс", специализировавшиеся на изготовлении литейной продукции. Захватчики перерегистрировали их в так называемом "департаменте государственной регистрации министерства" и сборов ДНР" как собственность оккупационных властей РФ. Соответственно Украина прекратила с этими обществами какие-либо отношения.

Для беспрепятственной реализации продукции и сокрытия реальных данных о производителе новые владельцы зарегистрировали ряд дочерних предприятий. Таким образом, налаживали противоправный механизм по поставке товара в Украину, а также связи с субъектами хозяйствования, зарегистрированными на ее территории. Владелец, директор и бухгалтер нескольких предприятий из Житомирской области согласились покупать продукцию литейного производства для последующей перепродажи украинским предприятиям горной отрасли.

Сообщники готовили таможенную документацию, обеспечивали перевозку продукции грузовым транспортом, представляли в контролирующие органы финансовую и налоговую отчетность от имени украинских предприятий, осуществляли банковские безналичные переводы на счета поставщиков.

В 2017-2022 годах подозреваемые перечислили более 50 млн грн за продукцию, поставляемую с временно оккупированной территории Донбасса.

Они действовали преднамеренно и осознавали, что уплаченные ими средства будут использоваться для финансового и материального обеспечения террористической организации "ДНР". Также известно, что на ООО "Дебальцовский завод металлургического машиностроения" осуществляется ремонт военной техники оккупационных вооруженных формирований государства-агрессора.

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры трем предпринимателям Житомирщины сообщено о подозрении в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины)

Напомним, что 1 мая в Полтаве Служба безопасности Украины ликвидировала прокси-центр, который осуществлял информационные операции против Украины. Злоумышленниками оказались жители Полтавской и Харьковской областей.