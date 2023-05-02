Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" на 50 млн гривен arrow

Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" на 50 млн гривен

2 мая 2023 14:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" на 50 млн гривен
Предприниматели из Житомирской области, которые покупали продукцию у "ДНР". Фото: офис Генпрокурора
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Трое предпринимателей Житомирщины подозреваются в финансировании терроризма. Они закупали у "ДНР" продукцию более чем на 50 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Читайте также:

Закупка продукции в "ДНР"

Отмечается, что после оккупации в 2014 году части Донецкой области захвачены два украинских предприятия — ООО "Дебальцовский завод металлургического машиностроения" и ООО "Завод "Ремкомунелектротранс", специализировавшиеся на изготовлении литейной продукции. Захватчики перерегистрировали их в так называемом "департаменте государственной регистрации министерства" и сборов ДНР" как собственность оккупационных властей РФ. Соответственно Украина прекратила с этими обществами какие-либо отношения.

Для беспрепятственной реализации продукции и сокрытия реальных данных о производителе новые владельцы зарегистрировали ряд дочерних предприятий. Таким образом, налаживали противоправный механизм по поставке товара в Украину, а также связи с субъектами хозяйствования, зарегистрированными на ее территории. Владелец, директор и бухгалтер нескольких предприятий из Житомирской области согласились покупать продукцию литейного производства для последующей перепродажи украинским предприятиям горной отрасли.

Сообщники готовили таможенную документацию, обеспечивали перевозку продукции грузовым транспортом, представляли в контролирующие органы финансовую и налоговую отчетность от имени украинских предприятий, осуществляли банковские безналичные переводы на счета поставщиков.

В 2017-2022 годах подозреваемые перечислили более 50 млн грн за продукцию, поставляемую с временно оккупированной территории Донбасса.

Они действовали преднамеренно и осознавали, что уплаченные ими средства будут использоваться для финансового и материального обеспечения террористической организации "ДНР". Также известно, что на ООО "Дебальцовский завод металлургического машиностроения" осуществляется ремонт военной техники оккупационных вооруженных формирований государства-агрессора.

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры трем предпринимателям Житомирщины сообщено о подозрении в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины)

Напомним, что 1 мая в Полтаве Служба безопасности Украины ликвидировала прокси-центр, который осуществлял информационные операции против Украины. Злоумышленниками оказались жители Полтавской и Харьковской областей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас