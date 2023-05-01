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Екснардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за державну зраду

1 травня 2023 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Екснардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за державну зраду
Колишній нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин постане перед судом. Його звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Волошин постане перед судом

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Олега Волошина. Вони направили обвинувальний акт до суду. 

"Встановлено, що упродовж останніх років народний депутат України, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України", — йдеться у повідомленні.

Слова Волошина спотворювали дійсний стан справ у військово-політичному житті України. 

На думку експертів, всі виступи депутата є однією з форм підривної діяльності. Фактично Волошин займався пропагандою, яка сприяла досягненню політичних цілей військово-політичного керівництва РФ стосовно України.

У ДБР наголосили, що цим він шкодив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

"Депутат обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року скеровано до суду", — йдеться у повідомленні.

Волошину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, 22 лютого Верховна Рада отримала заяву про складання депутатського мандата від нардепа, обраного від ОПЗЖ, Олега Волошина. Документ датований 26 січня. 

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