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Экс-нардеп от ОПЗЖ Волошин предстанет перед судом за государственную измену

1 мая 2023 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-нардеп от ОПЗЖ Волошин предстанет перед судом за государственную измену
Бывший нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин предстанет перед судом. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Волошин предстанет перед судом

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование относительно подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины от ОПЗЖ Олега Волошина. Они направили обвинительный акт в суд.

"Установлено, что последние годы народный депутат Украины, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении распространял пропагандистские нарративы РФ и вел подрывную деятельность против Украины", — говорится в сообщении.

Слова Волошина искажали действительное положение в военно-политической жизни Украины.

По мнению экспертов, все выступления депутата являются одной из форм подрывной деятельности. Фактически Волошин занимался пропагандой, которая способствовала достижению политических целей военно-политического руководства РФ в отношении Украины.

В ГБР подчеркнули, что этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

"Депутат обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года направлено в суд", — говорится в сообщении.

Волошину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, 22 февраля Верховная Рада получила заявление о составлении депутатского мандата от нардепа, избранного от ОПЗЖ, Олега Волошина. Документ датирован 26 января.

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