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Возросло количество погибших в результате ДТП на Кировоградщине

18 июля 2023 15:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Возросло количество погибших в результате ДТП на Кировоградщине
Смертельное ДТП в Кировоградской области. Фото: Кировоградская областная прокуратура
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Возросло число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Кировоградской области, которое произошло 16 июля. Сейчас известно о четырех погибших и 13 травмированных.

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

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Смертельное ДТП в Кировоградской области

"ДТП произошло 16 июля, в обеденное время, на автодороге Кропивницкий-Кривой Рог. Столкнулись грузовой микроавтобус и пассажирский. В салоне последнего находилось 17 человек. В результате аварии погибли четыре пассажира маршрутного микроавтобуса, а еще 13 человек, среди которых трое несовершеннолетних, — получили травмы", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве областной прокуратуры объявлено подозрение водителю грузового микроавтобуса за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей (ч.3 ст.286 УК Украины).

По данным следствия, 25-летний водитель Opel Vivaro нарушил правила дорожного движения. Он выехал на встречную полосу, чем спровоцировал аварию с Volkswagen Crafter, который двигался навстречу.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством по поводу избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

ДТП
Смертельное ДТП в Кировоградской области. Фото: Кировоградская областная прокуратура
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Пост Кировоградской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 16 июля, на трассе Кропивницкий-Кривой Рог произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Возле поселка Братолюбовка Гуровской громады столкнулись два микроавтобуса — рейсовый и грузовой.

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