Зросла кількість загиблих внаслідок ДТП на Кіровоградщині

Смертельна ДТП на Кіровоградщині. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Зросла кількість загиблих людей внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Кіровоградській області, яка сталася 16 липня. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 13 травмованих.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

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Смертельна ДТП на Кіровоградщині

"ДТП сталася 16 липня, в обідній час, на автодорозі Кропивницький-Кривий Ріг. Зіштовхнулись вантажний мікроавтобус та пасажирський. У салоні останнього перебувало 17 осіб. У результаті аварії загинуло чотири пасажири маршрутного мікроавтобуса, а ще 13 осіб, серед яких троє неповнолітніх, — зазнали травмувань", — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва обласної прокуратури оголошено підозру водієві вантажного мікроавтобуса за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей (ч.3 ст.286 КК України).

За даними слідства, 25-річний водій Opel Vivaro порушив правила дорожнього руху. Він виїхав на зустрічну смугу, чим спричинив аварію з Volkswagen Crafter, який рухався назустріч.

Прокурори звернулися до суду із клопотанням щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Смертельна ДТП на Кіровоградщині. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Допис Кіровоградської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 16 липня, на трасі Кропивницький-Кривий Ріг сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Біля селища Братолюбівка Гурівської громади зіткнулися два мікроавтобуси — рейсовий та вантажний.