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Погиб отец генерала Марченко: в сети появилось видео смертельного ДТП

13 апреля 2023 10:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Погиб отец генерала Марченко: в сети появилось видео смертельного ДТП
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко с отцом. Фото: Facebook-страница Марченко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Николаевской области в ДТП погиб отец генерал-майора Дмитрий Марченко. Мопед, которым управлял мужчина, сбил легковушку, выехавшую на встречную полосу.

Об этом написал на своей Facebook-странице сам генерал-майор, руководивший успешной обороной Николаева.

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Марченко потерял отца

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщил о потере отца.

"Безумно благодарен врачам Николаевской БСМП и Вознесенской больницы, которые вместе со мной до последнего боролись за твою жизнь", — написал генерал, руководивший обороной Николаева.

Видео с места трагедии

Отец генерала Марченко погиб в дорожно-транспортном происшествии, управляя мопедом.

Сам Дмитрий Марченко обнародовал видео смертельного инцидента. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что транспортное средство с отцом генерала сбил выехавший на полосу встречного легковой автомобиль.

Напомним, что Дмитрий Марченко в начале полномасштабной войны успешно руководил обороной Николаева.

Впоследствии Марченко оценил шансы полноценного контрнаступления ВСУ, отметив, что для этого нужно иметь необходимое количество личного состава, вооружения и техники. В первую очередь, украинским войскам нужна реактивная артиллерия с дальностью стрельбы до 300 км, а также средства противовоздушной обороны.

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