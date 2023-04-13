Погиб отец генерала Марченко: в сети появилось видео смертельного ДТП

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко с отцом. Фото: Facebook-страница Марченко

В Николаевской области в ДТП погиб отец генерал-майора Дмитрий Марченко. Мопед, которым управлял мужчина, сбил легковушку, выехавшую на встречную полосу.

Об этом написал на своей Facebook-странице сам генерал-майор, руководивший успешной обороной Николаева.

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Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщил о потере отца.

"Безумно благодарен врачам Николаевской БСМП и Вознесенской больницы, которые вместе со мной до последнего боролись за твою жизнь", — написал генерал, руководивший обороной Николаева.

Видео с места трагедии

Отец генерала Марченко погиб в дорожно-транспортном происшествии, управляя мопедом.

Сам Дмитрий Марченко обнародовал видео смертельного инцидента. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что транспортное средство с отцом генерала сбил выехавший на полосу встречного легковой автомобиль.

Напомним, что Дмитрий Марченко в начале полномасштабной войны успешно руководил обороной Николаева.

Впоследствии Марченко оценил шансы полноценного контрнаступления ВСУ, отметив, что для этого нужно иметь необходимое количество личного состава, вооружения и техники. В первую очередь, украинским войскам нужна реактивная артиллерия с дальностью стрельбы до 300 км, а также средства противовоздушной обороны.