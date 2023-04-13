Загинув батько генерала Марченка: в мережі з'явилося відео смертельної ДТП

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. Фото: УНІАН

У Миколаївській області у ДТП загинув батько генерал-майора Дмитра Марченка. Мопед, яким керував чоловік, збив легковик, що виїхав на зустрічну смугу.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці сам генерал-майор, який керував успішною обороною Миколаєва.

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Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив про втрату батька.

Генерал-майор Дмитро Марченко з батьком. Фото: Dmitry Marchenko/Facebook

"Шалено вдячний лікарям Миколаївської ЛШМД та Вознесенської лікарні, які разом зі мною до останнього боролися за твоє життя", — написав генерал, який керував обороною Миколаєва.

Відео з місця трагедії

Батько генерала Марченка загинув у дорожньо-транспортній пригоді, керуючи мопедом.

Сам Дмитро Марченко опублікував відео смертельного інциденту. На відеозаписі з камери спостереження видно, що транспортний засіб із батьком генерала збив легковий автомобіль, який виїхав на смугу зустрічного руху.

Нагадаємо, що Дмитро Марченко на початку повномасштабної війни успішно керував обороною Миколаєва.

Згодом Марченко оцінив шанси повноцінного контрнаступу ЗСУ, наголосивши, що для цього потрібно мати необхідну кількість особового складу, озброєння й техніки. Насамперед українським військам потрібна реактивна артилерія з дальністю стрільби до 300 км, а також засоби протиповітряної оборони.