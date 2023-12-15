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В Иркутске произошло масштабное ДТП из-за прорыва трубы с водой

15 декабря 2023 18:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Иркутске произошло масштабное ДТП из-за прорыва трубы с водой
ДТП в Иркутске. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Иркутске произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие из-за прорыва трубы с горячей водой. Известно, что столкнулись 18 автомобилей.

Об этом сообщают росСМИ.

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Из-за пара ухудшилась видимость, а дорога превратилась в каток. Водители не успевали затормозить, в результате чего произошло ДТП.

В настоящее время автомобили полностью заблокировали дорогу. По информации росСМИ, пострадал один человек.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в Курске раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.

Также мы писали, что в России на Камчатский полуостров сошел шторм, в результате которого несколько поселков затапливает. Приток воды происходит в поселках Оссора, Карага, Ивашка и Октябрьское.

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