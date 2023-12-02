На Камчатці військовий збив 11 строковиків
На Камчатці, що в РФ, автомобіль збив колону з 11 строковиків. За попередньою інформацією, водієм авто був військовослужбовець.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо про інцидент
Зазначається, що ДТП сталася вранці 2 грудня на 26 кілометрі траси Петропавловськ-Камчатський — Єлізове, поблизу військової частини.
Як стало відомо, строковики йшли по дорозі під час того, як в них влетіла автівка. За попередніми даними, автомобіль їхав зі швидкістю 80 км/год.
Через аварію було шпиталізовано шість російських строковиків. Ще декілька військових отримали медичну допомогу на місці аварії.
Нагадаємо, у Кременці Тернопільської області п'яний водій роз’їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав в автомобіль поліцейських та намагався втекти.
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