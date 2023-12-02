На Камчатці військовий збив 11 строковиків

Місце ДТП на Камчатці. Фото: скриншот з відео

На Камчатці, що в РФ, автомобіль збив колону з 11 строковиків. За попередньою інформацією, водієм авто був військовослужбовець.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про інцидент

Зазначається, що ДТП сталася вранці 2 грудня на 26 кілометрі траси Петропавловськ-Камчатський — Єлізове, поблизу військової частини.

Як стало відомо, строковики йшли по дорозі під час того, як в них влетіла автівка. За попередніми даними, автомобіль їхав зі швидкістю 80 км/год.

Через аварію було шпиталізовано шість російських строковиків. Ще декілька військових отримали медичну допомогу на місці аварії.

Нагадаємо, у Кременці Тернопільської області п'яний водій роз’їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав в автомобіль поліцейських та намагався втекти.